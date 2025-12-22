آنونس رسمی «احمد» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه اکران فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد، آنونس رسمی این اثر که ساخت آن برعهده سیدعلی نوروزیان است، منتشر شد.
بدین ترتیب، این اثر از چهارشنبه ۳ دی به سرگروهی سینما فرهنگ و پخش بهمن سبز اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز میکند.
«احمد» روایتی پرتعلیق از حماسه یک قهرمان است؛ قهرمانی که از دل مردم برخاست و برای همان مردم به میدان زد تا تبدیل به مرهمی برای زخم «بم» شود و ایدهای بهظاهر محال را شدنی کرد...
تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی، علی صادقیزاده، مریم ماهانی، زهرا مرادیزاده کرمانی، تصنیف حسینی، عرفان سروستانی، مینا شفیعی، سیدمحمد صفوی، آرین اویسی، احمد صمیمی، حسام ایمانی، حامد معالی مهربانی، کامبیز منصف، آرمان متیننیا، فاطمه حسینی، لیلا شیرمحمدی و مجید خوبان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
«احمد» محصول سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویر شهر است.
