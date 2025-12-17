به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران عمومی فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، تهیهکنندگی حبیب والینژاد و نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبینوری با یک هفته تأخیر و در آستانه بیست و دومین سالگرد زلزله بم، از چهارشنبه ۳ دی توسط دفتر پخش بهمنسبز روی پرده سینماهای سراسر کشور میرود.
بدین ترتیب در آستانه نمایش عمومی پوستر رسمی این اثر که طراحی آن برعهده محمد روحالامین بوده است، منتشر شد.
در خلاصه داستان «احمد» که در ژانر حادثهای ساخته شده، آمده است: ساعتی پس از زلزله، احمد کاظمی وارد فرودگاه بم میشود.
فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر میکشد، در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد که برنده ۳ سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شده است.
تینو صالحی، توماج دانشبهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی، علی صادقیزاده، مریم ماهانی، زهرا مرادیزاده کرمانی، تصنیف حسینی، عرفان سروستانی، مینا شفیعی، سیدمحمد صفوی، آرین اویسی، احمد صمیمی، حسام ایمانی، حامد معالی مهربانی، کامبیز منصف، آرمان متیننیا، فاطمه حسینی، لیلا شیرمحمدی و مجید خوبان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
دیگر عوامل «احمد» عبارتند از؛ مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، طراح صحنه: محمدرضا شجاعی، تدوین: حمید نجفیراد، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، موسیقی: مسعود سخاوتدوست، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، صدابردار: طاهر پیشوایی، صداگذار: حسین قورچیان، جلوههای ویژه بصری: محمد برادران، جلوههای ویژه میدانی: حمید رسولیان، مدیر تولید: منصور غضنفری، مدیر تدارکات: محمد محمدنیا، مدیر برنامهریزی: بهمن حسینی، دستیار یک کارگردان: صالح غربی جوان، مشاور فیلمنامه: فاطمه شرفالدین، استوری برد: اوستا فروردین، عکاس: امیرحسین غضنفری، مدیر تبلیغات: زهرا دمزآبادی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعترضوی و محصول مؤسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره.
