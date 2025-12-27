حضور متفاوت یک فرمانده در زلزله بم؛ «احمد» به دل بحران زد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از چهارشنبه این هفته ۳ دی پس از ۲ سال اکران خود را آغاز کرد.

«احمد» به یکی از مهم‌ترین فرماندهان هشت‌سال دفاع مقدس می‌پردازد اما نه در جبهه جنگ، بلکه در ساعات نخست پس از وقوع زلزله مرگ‌بار بم در پنجم دی ۱۳۸۲. این فیلم سینمایی روایتی متفاوت از حضور شهید احمد کاظمی در ساعات اولیه وقوع زلزله بم ارائه می‌کند و داستان از جایی شروع می‌شود که ساعتی پس از زلزله، احمد کاظمی وارد فرودگاه بم می‌شود. او در همان روزهای اولیه چندهزار مصدوم و مجروح را با هلی‌کوپتر و هواپیمای نظامی و مسافربری، به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهرهای نزدیک و دور می‌برد.

در نیمه اول، فیلم با صحنه‌سازی تأثیرگذار، ویرانی و اندوه پس از زلزله را نشان می‌دهد. مخاطب در بحران غرق و با یادآوری زلزله بم، به شکلی عمیق با داستان همراه می‌شود.

تینو صالحی‌، بازیگر باسابقه تئاتر، نقش شهید کاظمی را در این فیلم ایفا کرد. او پیش از این در فیلم‌های «چهارراه استانبول»، «میدان سرخ»، «عصبانی نیستم» و سریال‌های «دل» و «مختارنامه» حضور داشته است.

ربیعی پیش‌تر در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره اینکه با چه چالش‌هایی برای ساخت فیلم «احمد» مواجه شد چون حساسیت‌های متعددی برای پرداختن به وجوه مختلف زندگی قهرمانان ملی به ویژه شهدا وجود دارد، یادآور شد: وقتی که می‌خواهیم از واقعیت در سینما بگوییم دچار چالش‌های شدیدی می‌شویم. واقعیت برای تبدیل‌شدن به یک فیلم سینمایی، نیاز به دست‌کاری‌های دراماتیک دارد و فرقش با فیلم مستند همین است به‌خصوص وقتی فیلم راجع به پرتره یک انسان واقعی و قهرمان ملی است. طبیعتاً حساسیت‌های زیاد از جانب خانواده، دوستان، نهادهای حاکمیتی و حتی مردم وجود دارد زیرا قهرمان‌شان را دوست دارند و با یک زاویه دید او را شناخته‌اند. اینکه بتوانیم روایت و زاویه‌ای را انتخاب کنیم که چالش کمتری داشته باشد و طیف‌های مختلف را از لحاظ حس و حالی راضی نگه دارد و جفایی به قهرمان نشود، کار سختی است.

کارگردان فیلم «احمد»، تاکید کرد: فیلمساز هم در قبال قهرمان مسئولیت دارد. طی سال‌ها شاید یک فیلم از یک شخصیت و قهرمان ملی ساخته شود به همین خاطر برای فیلمساز مسئولیت عرفی و مسئولیت شرعی دارد که بتواند به درستی قهرمان ملی را روایت کند و حقی از او ضایع نشود. رسیدن به چنین نقطه‌ای نیاز به یک مراقبت از سوی خود فیلمساز دارد. در مقام پژوهش باید ابعاد مختلف شخصیت را بشناسد و به لحاظ پرداخت به گونه‌ای عمل کند که مخاطب با قهرمان همذات‌پنداری و بر پرده سینما همه طیف‌های مخاطب را با خود همراه کند. سینما آینه درون فیلمساز است، فیلمساز باید به آن قهرمان باور داشته باشد و خود را به آن قهرمان نزدیک کند تا روایتش روایتی از دل برآمده، از سر باور و صادقانه باشد. در سینما نمی‌توان ادا درآورد، سینما جادویی است که مشت انسان‌ها را باز می‌کند. اگر فیلمساز به سوژه اعتقاد و باور نداشته باشد طبیعتاً به دل مخاطب هم نمی‌نشیند.

وی تاکید کرد: من احساس کردم در این زمانه ساخت فیلم «احمد» هم برای ما، هم برای جامعه لازم است، حرفی که می‌زند حرف امروز جامعه است. ضمن اینکه می‌خواستیم بعد از ۲۰ سال یادی از مردم بم داشته باشیم و نگذاریم خاطرات آن شهید بزرگوار و اتفاقی که در بم افتاد فراموش شود.

تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی، علی صادقی‌زاده، مریم ماهانی، زهرا مرادی‌زاده کرمانی، تصنیف حسینی، عرفان سروستانی، مینا شفیعی، سیدمحمد صفوی، آرین اویسی، احمد صمیمی، حسام ایمانی، حامد معالی مهربانی، کامبیز منصف، آرمان متین‌نیا، فاطمه حسینی، لیلا شیرمحمدی و مجید خوبان فهرست بازیگران فیلم «احمد» را تشکیل می‌دهند.

فیلم «احمد» در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و مرتضی کهزادی سیمرغ بلورین چهره‌پردازی، محمد برادران سیمرغ بلورین جلوه‌های ویژه تصویری و ساره رشیدی دیپلم افتخار بازیگر نقش اول زن را برای این فیلم دریافت کردند. همچنین سیمرغ گوهرشاد (ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد برای زنان) به فیلم «احمد» اهدا شد.

دیگر عوامل «احمد» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، طراح صحنه: محمدرضا شجاعی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، صدابردار: طاهر پیشوایی، صداگذار: حسین قورچیان، جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، مدیر تولید: منصور غضنفری، مدیر تدارکات: محمد محمدنیا، مدیر برنامه‌ریزی: بهمن حسینی، دستیار یک کارگردان: صالح غربی جوان، مشاور فیلمنامه: فاطمه شرف‌الدین، استوری برد: اوستا فروردین، عکاس: امیرحسین غضنفری، مدیر تبلیغات: زهرا دمزآبادی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و محصول: موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره.