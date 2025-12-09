قوه قضاییه ادعای سکته یک فعال سیاسی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، از ساعاتی پیش در مورد فراخواندن یکی از فعالان اجتماعی و سیاسی نکات خلاف واقعی در فضای مجازی منتشر و همزمان در تریبون مجلس شورای اسلامی نیز نکات غیر دقیقی و اشتباهی ایراد شده است.
چندی پیش شکایتی از سوی حراست تعدادی از نهادها مطرح میشود پرونده با ورود به عدلیه به یکی از ضابطان قضائی ارجاع شده و دستگاه نظارتی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز میکند.
با تکمیل تحقیقات ابتدایی، ضابط نفراتی از جمله یکی از فعالان اجتماعی، سیاسی را برای تحقیق به عنوان مطلع فراخوانده، اما فرد مورد اشاره از حضور نزد ضابط سر باز میزند.
با همراهی به عمل آمده از سوی مقام قضائی تصمیم بر این میشود ضابط پرونده تحقیقات خود را در ساختمان دادسرا انجام دهد و فرد یاد شده به عنوان مطلع به دادسرا فراخوانده میشود.
با مراجعه این فعال اجتماعی سیاسی برای انجام تحقیقات در تاریخ ۱۶ آذر ماه که این روند نیز یک ساعت و سی دقیقه به طول میانجامد، وی بلافاصله محل دادسرا را ترک کرده یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه کرده و اظهار میکند مشکلات پزشکی دارد ساعت ۱۴:۱۱ روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴ وی تحت نظر پزشکان قرار میگیرد تا علائم وی بررسی شده و نتایج آزمایشها مشخص شوند.
با گذشت ساعاتی از تحت نظر بودن وی پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم پزشکی، پزشکان عنوان میکنند وی مشکل بالینی حادی ندارد و حتی در ادامه با انجام بررسیهای تکمیلی شامل بررسیهای قلب و عروقی، مغز و اعصاب و … صحت موارد فوق تأیید شد.
این گزارش حاکی است مطالب عنوان شده در فضای مجازی و از تریبون مجلس در مورد سکته فرد مورد اشاره صحت ندارد و با توجه به گزارشهای تیم پزشکی این فعال سیاسی و اجتماعی سکته قلبی و یا مغزی نداشته است و از نظر پزشکان پس از اخذ جواب آزمایشهای تکمیلی لازم بیمار میتواند از بیمارستان مرخص شود.
