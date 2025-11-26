به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با حضور علی درویش پور معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر کشور و مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

در این مراسم، صابر جودی با حکم پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، به عنوان سرپرست جدید هلال‌احمر استان معرفی و از خدمات حمید منجم در دوره مسئولیت وی با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

علی درویش‌پور با گرامیداشت شهدای خدمت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: هلال‌احمر تنها در حوادث خلاصه نمی‌شود و امروز به یکی از پنج جمعیت برتر جهان تبدیل شده است.

وی به حضور مؤثر نیروهای ایرانی در زلزله ترکیه و فعالیت کاروان‌های سلامت و طرح ملی نذر خدمت اشاره کرد و افزود: بیش از سه و نیم میلیون جوان و داوطلب عضو هلال‌احمر هستند و هدف‌گذاری ما رسیدن به شبکه ۲۰ میلیونی داوطلبان است.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، نیز ضمن تأکید بر حمایت مجموعه استانداری از برنامه‌های هلال‌احمر، سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی این جمعیت دانست.