  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

«صابر جودی» سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی شد

«صابر جودی» سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی شد

تبریز- طی مراسمی آیین معارفه سرپرست جدید هلال احمر آذربایجان‌شرقی با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر و معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با حضور علی درویش پور معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر کشور و مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

در این مراسم، صابر جودی با حکم پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، به عنوان سرپرست جدید هلال‌احمر استان معرفی و از خدمات حمید منجم در دوره مسئولیت وی با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

علی درویش‌پور با گرامیداشت شهدای خدمت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: هلال‌احمر تنها در حوادث خلاصه نمی‌شود و امروز به یکی از پنج جمعیت برتر جهان تبدیل شده است.

وی به حضور مؤثر نیروهای ایرانی در زلزله ترکیه و فعالیت کاروان‌های سلامت و طرح ملی نذر خدمت اشاره کرد و افزود: بیش از سه و نیم میلیون جوان و داوطلب عضو هلال‌احمر هستند و هدف‌گذاری ما رسیدن به شبکه ۲۰ میلیونی داوطلبان است.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، نیز ضمن تأکید بر حمایت مجموعه استانداری از برنامه‌های هلال‌احمر، سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی این جمعیت دانست.

کد خبر 6669662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها