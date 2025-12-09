به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی افراد دارای معلولیت، مراسم ویژه «حال خوب کودکان دارای معلولیت» با هدف تقویت امید و نشاط اجتماعی، امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به توانمندیهای جامعه افراد دارای معلولیت در کشور، اظهار کرد: جامعه معلولیت یک جامعه با ظرفیت بسیار بالاست و سال گذشته ۳۰ نفر از افراد این جامعه موفق به کسب رتبه زیر هزار در کنکور شدند. این استعدادها میتوانند هر کدام مسیرهای تخصصی و فعالیتهای مجزایی را دنبال کنند.
وی افزود: در مجموعه مدیریت شهری تلاش میکنیم در کنار آموزش و پرورش و با همکاری نهادهای مرتبط، سطحی از خدمات مؤثر را به این عزیزان ارائه کنیم.
زاکانی همچنین از برنامههای شهرداری برای توسعه بسترهای اجتماعی خبر داد و گفت: در قالب بازیها و فعالیتهای مشارکتی، فرصتهایی فراهم خواهد شد که امکان حضور و نقشآفرینی اجتماعی افراد دارای معلولیت را بیش از پیش تقویت میکند.
همچنین در حاشیه برنامه علیرضا زاکانی پیرامون اقدامات شهرداری تهران برای بهبود زندگی شهری افراد دارای معلولیت، به ویژه کودکان استثنایی، گفت: همقسم شدهایم تا حال عزیزان معلول در تهران را خوب کنیم، امکان اجتماعی شدن و حضور در اجتماع را برای آنان فراهم آوریم و زمینههایی ایجاد کنیم تا ضمن داشتن لحظات خوش، توانمندیهای ویژه آنان نیز شناخته شود.
شهردار تهران با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در چند حوزه برای خدمت به این افراد فعالیت میکند، افزود: یکی از محورها، مناسبسازی شهر تهران است که حوزههای مناطق، فنی و عمرانی، شهرسازی و حمل و نقل را دربرمیگیرد. در حوزه حمل و نقل خود را مکلف میدانیم برای مدارس آنان سرویسهای ویژه قرار دهیم و خدمات ارائه کنیم. محور دیگر، کار در حوزه فرهنگی اجتماعی است تا با همراهی آموزش و پرورش، خدمتگزاری به این عزیزان تقویت شود. این مسیر درستی است، اما بسیار بیش از این باید کار و خدمت شود.
زاکانی در ادامه با اشاره به مناسبسازی معابر برای تردد معلولان، آمار فعلی شهر تهران را ۴۷۵ نقطه مناسبسازی شده عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به نقطه مناسب البته فاصله زیاد است. سالانه در بودجه و برنامههایمان این موضوع را میگنجانیم و سال به سال در حال توسعه و تسریع آن هستیم. امیدواریم بتوانیم هم در معابر، هم در ساختمانها و هم در شرایط ارائه خدمت، توقعات بحق این عزیزان را برآورده کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی فضاهای جدیدالتاسیس بر اساس استانداردهای مناسبسازی احداث میشوند، درباره فضاهای قدیمیتر گفت: ایستگاههای متروی مربوط به دهههای گذشته را نیز در دستور کار داریم تا مناسب سازی شود. در ایستگاههای جدید تمامی امکانات پیشبینی شده و در ایستگاههای قدیمی که برخی فاقد این امکانات هستند، به تدریج در حال تجهیز و مناسبسازی هستیم و چند مورد نیز تاکنون انجام شده است.
زاکانی در پایان، در پاسخ به این پرسش که شهر تهران تا چه حد به شهر دوستدار معلولان نزدیک شده است، گفت: این را من نباید بگویم، بلکه مردم باید براساس اقدامات انجام شده، ارزیابی کنند.
