واریز ۲۵ میلیون تومان به حساب اعضای تیم منتخب پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی‌دانا در بازدید از تمرین ورزشکاران پارالمپیکی، ضمن قدردانی از این ورزشکاران بیان کرد: هدیه ناقابلی را از سمت سازمان بهزیستی برای اعضای تیم منتخب پارالمپیک در رشته‌های مختلف، اعزامی به مسابقات پارالمپیک توکیو ۲۰۲۱ خواهیم داشت که به حساب هر یک از آنها مبلغ ۲۵ میلیون تومان تا قبل از اعزام آنها به توکیو واریز خواهد شد. امید است که مدال‌های رنگارنگ را که افتخار جمهوری اسلامی ایران است برای ما کسب کنند که در آن صورت نیز مجموعه وزارت ورزش و سایر مجموعه‌ها قدردانی لازم را از آنها خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی همچنان حمایت‌های خود را ادامه می‌دهد؟ افزود: شاهد این هستیم که حدود ۶۴ نفر از افراد دارای معلولیت امسال در المپیک توکیو ۲۰۲۱ که با یکسال تأخیر شکل می‌گیرد شرکت خواهند کرد. در سال‌های گذشته نیز این حمایت‌ها وجود داشته است. ما سعی کرده‌ایم این حمایت‌ها را تقویت کنیم. حضور آنها و در کنار این عزیزان قرار گرفتن برای ما باعث انرژی و امید است.

قبادی دانا ادامه داد: افرادی که محدودیت‌های جسمی ندارند هم با دیدن این افراد روحیه و امید می‌گیرند و اینها نشان دادند که محدودیت‌هایی که در اثر مشکل جسمی برایشان به وجود آمده مانع درخشش آنها در عرصه جهانی نیست و می‌شود با داشتن محدودیت‌های جسمی و حرکتی در عرصه ورزش درخشید و برای کشور افتخارآفرینی کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار کرد: سعی کردیم مکان‌ها و سالن‌های ورزشی که در سازمان بهزیستی است را برای افراد دارای معلولیت اختصاص دهیم. در زمینه تقویت ورزش همگانی برای افراد دارای معلولیت فعالیت‌های خوبی در سازمان بهزیستی شکل گرفته است تا افراد دارای معلولیت در شهرها و روستاها در کنج خانه نمانند. به عرصه اجتماع ورود پیدا کنند و با فعالیت‌های ورزشی امید دوباره‌ای به زندگی و همت والایی را برای حضور در عرصه اجتماع هم به جامعه و هم به خانواده‌هایشان نشان دهند و باعث تقویت روحیه خانواده‌ها و جامعه ورزشی شوند.

وی افزود: تمام تلاش‌مان بر این است که زمینه‌های لازم برای حضور افراد دارای معلولیت در عرصه اجتماع را با مناسب سازی فضای فیزیکی در محیط‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی فراهم کنیم.