ورود هیئت نظامی عربستان و امارات به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روز گذشته یک هیئت نظامی سعودی اماراتی وارد مرکز استقرار دولت خودخوانده یمن در عدن شد.

این سفر هیئت مشترک عربستان و امارات به عدن در پی تحولات اخیر در استان‌های شرقی این کشور صورت می‌گیرد.

هدف از این سفر آرام کردن اوضاع متشنج میان عناصر تحت حمایت ریاض و ابوظبی و تمرکز بر انجام حملات علیه نیروهای جنبش انصارالله یمن است.

طی روزهای گذشته نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات کنترل استان المهره و مناطقی از حضرموت و شبوه از جمله میادین و تأسیسات نفتی را به دست گرفتند.

پیشتر نیز نبیل الحدا رئیس یک مرکز فعال در حوزه حقوق بشر در یمن تاکید کرد که جنگ پنهان میان عربستان و امارات بر سر یمن تشدید شده است. آنچه در یمن می‌گذرد نه یک جنگ داخلی بلکه میدانی برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای است.

وی افزود: امارات تلاش دارد جای پای خود را در جزایر راهبردی یمن محکم کند و عربستان نیز به دنبال گسترش نفوذ خود در حضرموت است. این روند در امتداد جنگ نفوذ طولانی مدت میان دو طرف شکل می‌گیرد.

همچنین یک منبع در شورای انتقالی جنوب یمن گزارش‌های منتشرشده درباره تدارک برای خروج نیروهای این گروه از استان حضرموت را رد کرد. این منبع که به نامش اشاره نشده اعلام کرد: هیچ‌گونه گفت‌وگویی که به حضور نظامی نیروهای شورای جنوب در استان‌های حضرموت و المهره مربوط باشد، در جریان نیست.