ارتقا ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به مرتبه استادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی داریوش زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، صدرالدین متولی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نور، عباس خمسه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پیمان شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، محمد حیدرنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و محمود همت فر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به مرتبه استادی موافقت شد.