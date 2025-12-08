  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

ارتقا ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به مرتبه استادی

ارتقا ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به مرتبه استادی

در جلسه اخیر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقا مرتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی داریوش زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، صدرالدین متولی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نور، عباس خمسه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پیمان شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، محمد حیدرنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و محمود همت فر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به مرتبه استادی موافقت شد.

کد خبر 6681685
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کارخانه تولید مدرک ، کارخانه تولید پرفسور هم شده است !

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها