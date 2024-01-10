صدور هشدار هواشناسی در تهران/ شروع باد و باران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، بارش باران و برف، وزش باد شدید، مه گرفتگی، کاهش دید در مناطق کوهستانی، کولاک برف و احتمال سقوط بهمن به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان تهران پیشبینی میشود.
همچنین بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان نیمهابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین از بعد از ظهر چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه (۲۰ تا ۲۲ دی) با فعالیت سامانه بارشی در بعضی ساعات بهویژه از پنجشنبه شب و طی روز جمعه افزایش ابر، گاهی همراه با بارش باران و وزش باد شدید در نیمه شمالی استان بارش باران و برف و در ارتفاعات استان بارش برف همراه با مه گاهی کولاک برف مورد انتظار است.
از امروز تا جمعه کاهش دما و روز شنبه (۲۳ دی) افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، آسمان تهران فردا (۲۱ دی) نیمهابری تا ابری و وزش باد، گاهی بارش باران و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و در روز جمعه (۲۲ دی) نیمهابری تا ابری با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی تهران همچنین با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی همراه با بارش برف از بعد از ظهر پنجشنبه تا بعد از ظهر جمعه (۲۱ تا ۲۲ دی) خبر داد.
بر اثر این مخاطره بارش باران و برف، وزش باد شدید، مه گرفتگی، کاهش دید در مناطق کوهستانی، کولاک برف و احتمال سقوط بهمن بهویژه در نیمهشمالی و ارتفاعات استان تهران پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی زمین بهویژه در گردنههای کوهستانی بهسبب بارش برف، کاهش دید، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، احتمال بهمن، کولاک برف و اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان تهران پرهیز از سفرهای غیر ضروری بهویژه در گردنههای برفگیر و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در مناطق سردسیر، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، پرهیز از فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آب روها توصیه میکند.
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