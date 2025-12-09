  1. جامعه
قتل در قهوه‌خانه اوشان؛ درگیری لحظه‌ای به جنایت مرگبار انجامید

معاون مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ گفت :در پی یک درگیری لفظی در قهوه‌خانه‌ای واقع در بلوار اوشان که به درگیری فیزیکی و وارد آمدن ضربات چاقو انجامید، مردی ۴۲ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ گفت: بامداد سومین روز از مهر ماه امسال، از طریق بازپرس شعبه هفتم ویژه قتل، وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و انتقال مجروح به بیمارستان شهدای تجریش به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ بررسی صحنه قتل به‌همراه بازپرس ویژه قتل، تیم تشخیص هویت و کارشناس پزشکی‌قانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شدند. جسد مردی ۴۲ ساله، مشاهده شد که در معاینه اولیه آثار متعدد جراحت افقی با سلاح سرد در نواحی سر، گردن، کتف، کمر و ساعد چپ وی مشاهده شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی ادامه داد: در تحقیقات میدانی اولیه مشخص شد ساعتی پیش از قتل مقتول در آدرس بلوار اوشان، در قهوه‌خانه ای با ۲ مرد ناشناس درگیر شده و بر اثر ضربات چاقو زخمی و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است که متأسفانه جان خود را از دست داده و ضاربان از محل گریخته‌اند.

سرهنگ نثاری افزود: در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته قهوه‌خانه و تحقیقات محلی، هویت ۲ نفر از عاملان درگیری مشخص شد که هر ۲ در محدوده‌ی سنی ۲۴ و ۲۵ ساله بودند. در ادامه بررسی‌ها محرز شد ضاربان پس از وقوع درگیری با خودروی سواری مشکی‌رنگ از محل گریخته‌اند.

وی گفت: با شناسایی دقیق محل‌های رفت‌وآمد متهمان، طی عملیات ضربتی کارآگاهان اداره دهم هر ۲ نفر دستگیر شدند. هنگام دستگیری، آثار جراحت در هر ۲ دست متهم یکی از متهمان مشهود بود که با هماهنگی اورژانس تحت‌الحفظ به مرکز درمانی منتقل شد.

به گفته این مقام انتظامی، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد شب حادثه، " (مقتول) در داخل خودرو در حال گفت‌وگو با نامزدش روبه‌روی قهوه‌خانه بوده که مقتول از بیرون به آن‌ها نگاه کرده و همین مسئله باعث مشاجره لفظی و درگیری شده است. در ادامه، " برای حمایت از دوستش وارد صحنه شده و با چاقو ضرباتی به مقتول وارد کرده است.

سرهنگ نثاری افزود: متهمان با دستور مرجع قضائی به اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت موقت شده‌اند. تحقیقات برای بررسی انگیزه دقیق و کشف جزئیات بیشتر ادامه دارد.

در پایان، سرهنگ نثاری با اشاره به اهمیت کنترل هیجانات آنی و پیشگیری از درگیری‌های خیابانی، تأکید کرد: درگیری‌های لحظه‌ای بر پایه سوء‌تفاهم و خشم ناگهانی، می‌تواند در کمتر از چند ثانیه به جنایتی جبران‌ناپذیر تبدیل شود. از شهروندان انتظار می‌رود در مواجهه با اختلافات یا تحریکات فردی، محیط را ترک کرده و موضوع را از طریق پلیس یا مراجع قضائی پیگیری کنند.

