کمپین یلدایی فیدیبو با «صد دانه یاقوت» کلید خورد/ ۱۰۰ کتاب برای شب چله

به گزارش خبرگزاری مهر، این کمپین از چهارشنبه ۲۶ آذر آغاز میشود و تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر ادامه خواهد داشت. در این کمپین با شعار «یک دقیقه مطالعه بیشتر»، تمامی کتابهای الکترونیک و صوتی فیدیبو با تخفیفهایی تا سقف ۹۰ درصد در اختیار کاربران قرار میگیرد.
علاقهمندان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، مجموعهای متنوع از کتابهای الکترونیک و صوتی را با قیمتهای ویژه تهیه کنند.
در قالب این کمپین، کاربرانی که سه کتاب خریداری کرده و آنها را مطالعه کنند، یک کتاب رایگان هدیه میگیرند. کتابهای هدیه این طرح شامل نسخه صوتی «گلستان سعدی» از تولیدات آوانامه، کتاب «از نو» منتشرشده توسط نشر نوین و «هزار و یک شب» نوشته عبدالطیف طسوجی از نشر پندار تابان است که بهصورت تصادفی میان کاربران مشمول این بخش از کمپین اهدا می شود و متعاقباً در اختیارشان قرار می گیرد.
همچنین فیدیبو با همکاری شرکتها و برندهای مختلف، به قید قرعه صد جایزه نقدی و غیرنقدی را میان شرکتکنندگان این طرح اهدا خواهد کرد.
کمپین «صد دانه یاقوت» با هدف تشویق به کتابخوانی و پیوند سنت یلدا با تجربه مطالعه دیجیتال طراحی شده است. تنوع ژانری، حضور ناشران معتبر، ارائه کتابهای صوتی با صدای گویندگان شناختهشده و عرضه آثار پرفروش از ویژگیهای اصلی این کمپین به شمار میرود.
با مراجعه مستقیم به لینک کمپین (https://b۲n.ir/sq۸۹۵۴) می توانید از تخفیف ها برخوردار شوید.
کاربران میتوانند با مراجعه به وبسایت و اپلیکیشن فیدیبو، از چهارشنبه ۲۶ آذر تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر، از تخفیفها و جوایز این کمپین یلدایی بهرهمند شوند.
فیدیبو به تازگی کمپین های هفته کتاب و بلک فرایدی را نیز داشته است که کمپین جمعه سیاه به فروش ۵ برابری کتاب در این پلتفرم منجر شد.
نظر شما