به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جایزه فیل با بخش‌های گسترده‌تر و حضور پررنگ‌تر مردم و رسانه‌ها برگزار خواهد شد. این دوره از جایزه فیل فیدیبو با گستره‌ای مردمی‌، رسانه‌ای و فراگیرتر در مقایسه با سال گذشته برگزار می‌شود.

در این دوره، علاوه بر بخش‌های اصلی کتاب الکترونیک و کتاب صوتی، حوزه‌های تازه‌ای همچون پادکست‌های منتخب، کنسرت‌ها و تئاترهای برگزیده سال نیز حضور خواهند داشت و فعالان اثرگذار حوزه کتاب در شبکه‌های اجتماعی نیز در این رویداد حاضر خواهند شد. همچنین از پیشکسوتان صنعت نشر تجلیل به عمل می‌آید.

این دوره از جایزه فیل با برگزاری یک نظرسنجی عمومی همراه خواهد بود که از طریق آدرس (https://fidibo.com/landings/feel/) در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در این نظرسنجی ۱۲ سواله، کاربران نقش مستقیم در انتخاب برندگان دارند و نتایج نهایی بخش‌های مردمی جایزه، بدون واسطه و صرفاً بر اساس رأی مخاطبان تعیین می‌شود.

این جایزه با اتکا به داده‌های واقعی کاربران فیدیبو و رأی مستقیم مخاطبان، تلاش می‌کند تصویری روشن از سلیقه فرهنگی جامعه ارائه دهد.

جایزه فیل رویدادی است برای انتخاب و تجلیل از آثار، نویسندگان، گویندگان، ناشران و فعالان حوزه کتاب و همچنین تولیدات فرهنگی در ایران.

اولین دوره جایزه الکترونیک و صوتی فیل شهریور ماه سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سالگی فیدیبو اولین پلتفرم کتاب الکترونیک و صوتی برگزار شد. این جایزه برخلاف جوایز دیگر، هیأت داوران نداشت و مبنای انتخاب منتخبان اولین دوره جایزه فیل در بخش‌های مختلف، میزان مطالعه و نظرات ثبت شده کاربران فیدیبو طی ۱۰ سال گذشته بوده است. همچنین این جوایز در چهار بخش کتاب الکترونیک، کتاب صوتی، پدیدآوران (نویسندگان و مترجمان) و مروجان حوزه کتاب برگزار شد.

اطلاعات تکمیلی درباره دوره دوم جایزه فیل فیدیبو متعاقباً اعلام خواهد شد.