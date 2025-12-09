تساوی پُر هیجان تراکتور و ذوب آهن در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و تراکتور در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت حسن اکرمی و در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

نیمه اول بازی متعادل و پرهیجان دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند. در این بین واکنش‌های درخشان علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، و پارسا جعفری، دروازه‌بان ذوب‌آهن، مانع از باز شدن دروازه‌ها شد و ضربات مهاجمان را دفع کردند.

در دقیقه ۳۶، تیم تراکتور موفق شد توسط رجی لوشکیا به گل برسد، اما پس از بازبینی صحنه توسط داور و با کمک سیستم VAR، گل تراکتور مردود اعلام شد تا نتیجه نیمه اول بدون گل باقی بماند.

با وجود ایجاد موقعیت‌های متعدد، دو تیم نتوانستند از فرصت‌ها بهره ببرند و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازی تاکتیکی و پرتنش دنبال شد و هر دو تیم تلاش داشتند با نفوذ از جناحین و پاس‌های ترکیبی به موقعیت گل دست یابند.

در مجموع، نیمه اول متعادل بود و نمایش دروازه‌بان‌ها و استفاده داور از سیستم VAR، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبت نتیجه بدون گل داشت.