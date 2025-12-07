به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر و در دیدار حساس با پرسپولیس به تساوی بدون گل رسید تا آبی‌پوشان پس از چهار پیروزی متوالی در لیگ، دو امتیاز مهم را از دست بدهند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این بازی تصمیم گرفت رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی را که در هفته‌های اخیر اعتراض خود به نیمکت‌نشینی را در فضای مجازی اعلام کرده بودند، روی نیمکت نگه دارد.

روز گذشته و در اولین جلسه تمرینی استقلال پس از دیدار با پرسپولیس، گفتگویی بین ساپینتو و رضاییان شکل گرفت که نشان‌دهنده نارضایتی سرمربی از رفتار بازیکن با تجربه تیمش بود و باعث شد رضاییان به‌سرعت محل تمرین را ترک کند.

با این حال، مشکلی در این رابطه وجود ندارد و رضاییان به تمرینات استقلال بازخواهد گشت و هیچ اخراجی از سوی ریکاردو ساپینتو رخ نداده است. در حال حاضر تنها عارف آقاسی اجازه همراهی با استقلال را ندارد.