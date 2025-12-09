به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح یک مدرسه جدید با اشاره به استمرار پروژههای مدرسهسازی در استان، اظهار کرد: کار مدرسهسازی با وجود حجم سنگین فعالیتها و دشواریهای فراوان، هرگز متوقف نشده است و با همت خیرین و نیروهای جهادی، با قدرت و پیوستگی ادامه دارد.
وی ضمن تقدیر از حضور پررنگ خیرین در عرصه آموزش افزود: زنجیره ارزش مدرسهسازی در اصفهان خوشبختانه قطع نشده و حتی در شرایط سخت اقتصادی، روند احداث مدارس با سرعت و تمرکز در حال پیگیری است. این تلاشها نشاندهنده عمق ایمان و عشق خیران به آینده فرزندان کشور است.
استاندار اصفهان با اشاره به چالشهایی همچون تأمین تجهیزات و فضاهای کافی برای مدارس گفت: با وجود محدودیتها، مجموعههای جهادی و خیرین بدون لحظهای توقف در میدان حضور دارند و با تکیه بر اراده و روحیه ایثار، کار را پیش میبرند.
مدرسه، نماد تابآوری و آیندهسازی اصفهان
جمالینژاد با بیان اینکه مدرسهسازی نمود واقعی تابآوری شهری است، تأکید کرد: هر مدرسهای که امروز بنا میشود، منشأ امید و رشد استعدادهایی است که در آینده پزشکان، مهندسان و دانشمندان برجسته کشور و جهان خواهند شد.
وی در ادامه خطاب به خیرین گفت: دعای خیر مردم و دانشآموزان همراه شماست و یقین بدانید که برکت این اقدام بزرگ به خانوادههای خودتان نیز بازخواهد گشت. مدرسهسازی بزرگترین سرمایهگذاری انسانی و روحی برای جامعه است.
در پایان این مراسم، خیر مدرسهساز این مجموعه با اهدای ۴۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مدرسه دخترانه تازهتأسیس، حمایت معنوی خود را از ترویج فرهنگ مطالعه ابراز کرد. همچنین یکی از دانشآموزان در قالب پویش مردمی بساز مدرسه، قالیچه اهدایی شخصی خود را به مدرسه اهدا کرد تا در این حرکت خیرخواهانه سهیم باشد.
این آئین با قدردانی از تمامی خیرین و دستاندرکاران طرحهای توسعه آموزشی استان اصفهان به پایان رسید.
