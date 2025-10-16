استاندار اصفهان: عدالت را باید ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر پنجشنبه در گردهمایی که با حضور دلسوزان و خیرین مدسه ساز کشور و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شداظهار کرد: هر قدمی که برای ساخت مدرسه برداشته میشود امید میکارد و خیر برداشت میکند.
وی افزود: بیش از نیمی از پروژههای آموزشی استان اصفهان با مشارکت مردم ساخته شده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه کاری کنیم که کسی از بیخبری از کار خیر از آن باز نماند از از تلاشهای خیرین در عرصه آموزش و پرورش تقدیر کرد.
جمالینژاد، ضمن تقدیر از تلاشهای بیوقفه خیرین در حوزه آموزش و پرورش، بر اهمیت مشارکت عمومی در توسعه مدارس و ارتقا سطح علمی تأکید کرد.
وی در این نشست گفت: خیرین استانهای مختلف از جمله اصفهان، بلوچستان، خوزستان و خراسان، با اقدامات خود ثابت کردهاند که تنها سخن گفتن از عدالت کافی نیست؛ بلکه این عدالت باید در عمل نیز به شکلی ملموس و تأثیرگذار تجلی یابد کار خیر نه تنها بر اساس نیاز فردی انجام میشود، بلکه از دلهایی با نیت خیر و عشق به سرزمینمان سرچشمه میگیرد.
وی ادامه داد: هر مدرسهای که ساخته میشود، به معنای ایجاد فرصتی جدید برای آموزش نسل آینده است دولت مردان کشور، با نگاهی مبتنی بر عدالت و عشق به مردم، راه را برای مشارکت گستردهتر مردم در توسعه آموزش هموار کردهاند در اصفهان، بیش از نیمی از پروژههای آموزشی با مشارکت مستقیم خیرین به سرانجام رسیده است.
جمالینژاد همچنین افزود: مردم اصفهان با قلم و وقت خود در عرصه خیرین، ستونهای خاموشی هستند که به شکافهای اجتماعی و آموزشی کشور پاسخ میدهند. مشارکت آنان در عرصه آموزش، نمونهای از توانمندی و عزم ملی است که امیدواریم در تاریخ این سرزمین به عنوان سازندگان فردای کشور ثبت شود.
استاندار یادآوری کرد: در عرصه کار خیر، نیت فرد از هر چیزی مهمتر است و همه ما باید در جهت ساخت آیندهای بهتر برای نسلهای آینده تلاش کنیم.
