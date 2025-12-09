اجرای «مَکرُالارض» در مجموعه تئاتر بوتیک هنر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مَکرُالارض» به نویسندگی مهدی بختیاری، مصطفی لطیفی و کارگردانی مصطفی لطیفی که برداشتی آزاد از نمایشنامه «یک تراژدی اجباری» نوشته چخوف است، از ۲۳ آذر در مجموعه تئاتر بوتیک هنر ایران روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده: «مامایی می‌گفت مرگ پایین یک زندگی نیست. بلکه راهی است که ترس رو به آرامشی جاودانه تبدیل می‌کنه.»

عوامل این نمایش عبارتند از: نویسنده.مهدی بختیاری، مصطفی لطیفی، تهیه کننده :علی کفچی، کارگردان: مصطفی لطیفی، بازیگران: فاطمه توکلی، مصطفی لطیفی، بهزاد حاجی حسنی، امیر تک فلاح، دراماتورژ: ایمان خداترس، دستیار کارگردان: محمد قویدل، طراح پوستر و بروشور: حسین اناری، تیزر و موشن گرافی: علی رضا زرین چهره، طراح لباس: آوا سلطانی، طراح نور: فرشاد نصیری، موسیقی: داتیس اسکندری، عکاس: مریم میر محمدی و پریا معبودی.

علاقمندان برای دیدن نمایش می توانند از طریق سایت تیوال برای تهیه بلیت اقدام کنند.