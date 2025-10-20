به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «رقص پا» به نویسندگی و کارگردانی محسن میرزایی در دور دوم اجرای خود، پس از ۲۵ شب اجرا در کرمان به زودی در بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
حسن مختارآبادی، تنها بازیگر این نمایش است.
نمایش «رقص پا» یک لکچر پرفورمنس است که روایت و بازسازی گوشههایی از زندگی یک معلول ضایعه نخاعی را به صحنه می آورد.
این نمایش، برنده جایزه بهترین بازیگری مرد و دیپلم افتخار نمایشنامهنویسی از دومین جشنواره مهر و ماه را که ۳۰ سپتامبر تا یک اکتبر برابر با ۸ تا ۱۰ مهر در دبی برگزار شد، را برای این گروه نمایشی به ارمغان آورده است.
در خلاصه داستان این نمایش میخوانیم: «هر انسانی در گذر عمر با یکسری تروما چه آشکار و چه پنهان روبرو می شود. اما در ادامه ی حیات مهم این است که چگونه این تروماها را پشت سر بگذارد و حتی از آنها فرصت برای ادامه زندگی بسازد.»
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به طراح پوستر و بروشور: وحید یارعلی، انتخاب موسیقی: پدرام ظروفچی، طراح لباس: مهدیه فخاریپور، طراح صحنه: محسن میرزایی، نور: آرش اخلاقی، دستیار لباس: رایا میرزایی، دستیاران کارگردان: صدرالدین حسیبی و فائزه رئیسیپور، عکاس: علی شهابی، منشی صحنه: طاها امام جمعه و مدیر رسانه: نگار امیری اشاره کرد.
تاریخ و ساعت دقیق اجرای این نمایش به زودی منتشر میشود.
