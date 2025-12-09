ضرب و شتم و ربودن یک کشاورز فلسطینی به دست شهرک نشینان مسلح+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اقدامات سرکوبگرانه نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد.
شهرک نشینان مسلح صهیونیستی ضمن ضرب و شتم یک کشاورز فلسطینی در شهرک نحالین در بیت لحم در جنوب کرانه باختری او را ربودند.
از سوی دیگر منابع محلی در جنوب الخلیل گزارش دادند که نظامیان اسرائیلی امروز بار دیگر مانع ورود و فعالیت کشاورزان فلسطینی در اراضی زراعی «واد الرخیم» واقع در منطقه مسافر یطا شدند.
ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه سه منزل مسکونی را در منطقه «خلة الفرا» در غرب یطا واقع در جنوب الخلیل تخریب کرد. بنا بر گزارش منابع محلی، این منازل متعلق به سه عضو یک خانواده به نامهای رأفت، ثائر و عیسی حرب بوده و ساکنان آنها در زمان تخریب در محل حضور داشتند.
به گفته این منابع، مالکان پیشتر اخطاریههای تخریب دریافت کرده و اعتراضهایی را به دادگاه رژیم صهیونیستی ارائه داده بودند، اما هیچ یک از این تلاشها مانع اجرای تصمیم تخریب نشد.
منطقه یطا، مسافر یطا و تجمعات اطراف آن سالها است با سیاستهای سازمان یافته محاصره، تخریب منازل، مصادره زمینها و حملات شهرکنشینان مواجه است؛ شهرکنشینانی که گاه منازل را به آتش میکشند، اموال و محصولات کشاورزی را تخریب میکنند و زمینها و دامها را با پشتیبانی نیروهای نظامی اشغالگر به سرقت میبرند.
این اقدامات در ادامه تلاش دیرینه ارتش صهیونیستی برای تغییر بافت جمعیتی منطقه صورت میگیرد. حدود ۲۵ سال پیش، ارتش رژیم صهیونیستی پروندهای برای اخراج و کوچ اجباری ساکنان ۱۲ روستا در مسافر یطا به جریان انداخت و ادعا کرد که این مناطق «میادین تمرین نظامی» هستند و پیش از سال ۱۹۸۰ جمعیت نداشتهاند؛ ادعایی که فلسطینیان ساکن این روستاها با اسناد تاریخی و حضور نسلهای متعدد خانوادگی به طور کامل رد میکنند.
