۶۰۰ افسر اسرائیلی زنگ خطر را درباره کرانه باختری به صدا درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۶۰۰ افسر امنیتی سابق رژیم اشغالگر نسبت به افزایش تروریسم یهودی در کرانه باختری هشدار دادند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ۶۰۰ مسئول سابق در نهادهای امنیتی این رژیم در نامه‌ای به یسرائیل کاتز وزیر جنگ کابینه نتانیاهو نسبت به خطر افزایش تروریسم یهودی در کرانه باختری هشدار دادند.

این ۶۰۰ افسر سابق نهادهای امنیتی رژیم اشغالگر به کاتز اعلام کردند که ناتوانی وی در مقابله با تروریسم یهودی می‌تواند به هرج و مرج و وخامت اوضاع در کرانه باختری منتهی شود.

آنها در نامه خود همچنین تاکید کردند که خشونت و اجرای سیاست‌های بن‌گویر و اسموتریچ باعث گسترش تروریسم و تقویت توان حماس شده است.