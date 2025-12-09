داوطلبان در مناطق محروم نقش «جهادگر سلامت» را ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو دهقانی، به مناسبت روز داوطلبان سلامت (۱۸ آذر)، عنوان داشت: داوطلبان به عنوان سرمایهای عظیم و پویا در نظام سلامت کشور و ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی میتوانند مفید باشند. داوطلبان سلامت، با انگیزهای والا و فارغ از هر چشمداشتی، حلقه اتصال خدمات سلامت به دوردستترین و محرومترین جوامع هستند.
سومین روز از هفته نکوداشت خدمات داوطلبانه، به شعار «خدمت سلامتمحور به اقشار کمبرخوردار» نامگذاری شده که بر نقش تحولآفرین این جامعه تأکید کرده است. هدف از این شعار، ترسیم رویکردی جدید برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، با محوریت پیشگیرانه، خدمات در دسترس و عادلانه به نیازمندترین افراد جامعه در اقصی نقاط کشور است که در آن داوطلبان، با حضور در مناطق محروم، حاشیه شهرها و روستاهای دورافتاده، نقش مداخله گر، جهادگر، معلم و مربی حوزه سلامت را ایفا میکنند.
خدمات داوطلبان سلامت در قالبهای متنوعی همچون آموزش همگانی جهت آگاهسازی جامعه در مورد بیماریهای شایع، تغذیه سالم، بهداشت فردی و محیطی نمود مییابد. با توجه به وضعیت سنی جامعه و اهمیت شناسایی به موقع بیماران به بیماریهای پنهان همچون فشار خون، دیابت و سایر بیماریهای مزمن داوطلبان میتوانند نقش قابل توجهی در پایش سلامت داشته باشند.
از آنجا که همواره دنیا درگیر بیماریهای واگیردار و پاندمی ها است با آموزش داوطلبان مجرب میتوان کمپینهای پیشگیری و واکسیناسیون را طراحی کرد. چرا که با مشارکت افراد آموزش دیده در برنامههای واکسیناسیون و مبارزه با بیماریهای واگیر در حداقل زمان ممکن تعداد بیشتری از هموطنان از این خدمات برخوردار خواهند شد.
اگرچه نقش داوطلبان سلامت حیاتی است، اما تداوم و اثربخشی این حرکت نیازمند تشکیل شبکه نظام مند و حمایت چند جانبه است. آموزش مستمر، تجهیز به ابزارهای مناسب، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن در حین خدمت و ایجاد سازوکارهای تشویقی، از جمله نیازهایی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا این ظرفیت کشوری به ثبات و جریانی مداوم بدل شود.
همچنین برای ارتقای کیفیت خدمات داوطلبان چه در مباحث آموزشی چه در مباحث دورامشاوره و نظارت و پایش خدمات باید اپلیکیشنهای سلامت موبایلمحور، دورههای آموزش مجازی و ایجاد شبکههای ارتباطی آنلاین بین داوطلبان و مراکز سلامت طراحی شود تا دامنه و اثربخشی خدمترسانی بهبود و توسعه یابد.
نظر شما