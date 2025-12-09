رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فهرج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فهرج، ظهر سه شنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان و امام جمعه فهرج برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: در جنگی که پشت سر گذاشتیم و در پیش رو داریم دشمن با همه دسیسه‌ها، اندیشه ورزی ها و برنامه ریزی هایش شکست خورد و انشاالله در جنگ در پیش رو هم باز هم شکست خواهد خورد.

حجت الاسلام سعید شهابی، افزود: تا زمانی که ما طبق اسلام ناب با توجه به همه اختلاف نظرهایی که در مسائل های مختلف وجود دارد، در کنار هم در مقابل دشمن قرار بگیریم قطعاً پیروز خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: امروز جنگ قبضه‌ی افکار عمومی است و تمام تلاش دشمن بعد از این جنگ ۱۲ روزه‌ای که گذشت بر این است افکار عمومی را به سمت نارضایتی و اختلاف ببرد.

شهابی، افزود: امروز وظیفه من و شما در مقابل این حرکت دشمن این است که اسلام ناب را تبیین کنیم.

امام جمعه فهرج نیز در این مراسم گفت: ما نباید از ذات نورانی و پاک اهل بیت غافل شویم و بایستی مردم را به میدان بیاریم.

حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد، افزود: از نظر بنده کار باید جهادی و بسیجی وار و مسئول باید وسط میدان و در بین مردم باشد.

وی با بیان اینکه ما باید بحث حزب و جناح را کنار بزاریم و فقط کار کنیم ادامه داد: عمدتاً مسئولین فهرج دلسوزند و در حال کار برای شهر می‌باشند.

گفتنی است در این آئین حجت الاسلام حامد جلالی، به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فهرج منصوب و از زحمات حجت الاسلام بهنام بنی اسدی تجلیل شد.