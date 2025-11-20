حجت الاسلام شهابی: خط گفتمان ایام فاطمیه «مقاومت وحدت آفرین» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت ایام فاطمیه، با بیان اینکه نقش سازمان تبلیغات اسلامی در مناسبت‌های مذهبی راهبری خط گفتمانی است گفت: ما امروز درگیر جنگ افکار عمومی هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی خط گفتمانی را در این مناسبت‌ها تعیین و تلاش می‌کند به کف میدان برسد.

وی با اشاره به اینکه دشمن می‌خواهد انسجام اجتماعی جامعه را از بین ببرد و اعتماد عمومی را تضعیف کند افزود: خط گفتمان ایام فاطمیه امسال، «مقاومت وحدت آفرین» است.

وی ادامه داد: تاب آوری در جنگ تأثیر زیادی دارد و این تاب آوری با همبستگی و حس امید ایجاد می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان شعار ایام فاطمیه امسال را «رمز پیروزی ما یا زهرا است» اعلام کرد و گفت: جلسات متعددی با شهرداری‌ها برای فضاسازی شهرها در ایام فاطمیه صورت گرفت و ما عهد بستیم ایام فاطمیه را همانند ماه محرم مردمی برگزار کنیم.

حجت الاسلام شهابی، از برگزاری اجتماع بزرگ دختران فاطمی در روز یکشنبه ۲ آذرماه در حسینیه ثارالله شهر کرمان خبر داد و تصریح کرد: اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در روز دوشنبه ۳ آذرماه سالروز شهادت حضرت زهرا (س) همراه با تشییع شهدای گمنام در شهر کرمان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال برای ایام فاطمیه ۳۶۰ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان کرمان اعزام شده‌اند گفت: در این ایام تعداد ۲۵۰ ایستگاه و موکب صلواتی در سطح استان کرمان به مردم خدمات می‌دهند.

شهابی، از برگزاری اولین جلسه شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمان به ریاست امام جمعه کرمان و دبیری اداره کل تبلیغات اسلامی خبر داد و افزود: با تشکیل این شورا ریل گذاری خوبی در زمینه فعالیت‌های قرآنی در استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: همچنین با همکاری حوزه هنری ۵۰ اکران سیار فیلم در شهرستان‌هایی که سینما ندارند انجام می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: تعداد ۱۳ مرکز معارف اسلام ناب در استان کرمان شامل ۱۰ مرکز در شهرستان‌ها و ۳ مرکز در شهر کرمان یک دوره ۵۰ ساعته آموزشی را برگزار می‌کنند.

شهابی، با بیان اینکه امسال ایام اعتکاف با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی همزمان شده است افزود: امسال برنامه ویژه ای در ایام اعتکاف برای نوجوانان داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۶۶ هزار معتکف در استان کرمان داشتیم که حدود ۷۰ درصد آنها نوجوان بودند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال شیعه کردن هیچ اهل سنتی نیست و هدف ما انقلابی کردن آنها است افزود: ما در ۴ شهرستان قلعه گنج، منوجان، فهرج و ریگان در استان کرمان امام جمعه تلفیقی داریم که در این شهرها نماز جمعه رسمی اهل سنت را برگزار می‌کنند.