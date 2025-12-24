به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی، در نشست با مدیران شهرستانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان، سه ماه پیش رو را «کلیدی، حساس و پرحجم» توصیف کرد و بر اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی و نوجوانانه تأکید نمود.‌

وی با اشاره به طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: این برنامه دیگر یک فعالیت ساده نیست، بلکه پرچم خدمت به قرآن و افتخار جبهه انقلاب است که با دستور مقام معظم رهبری و بهره‌گیری از فناوری روز طراحی شده است.

عزت‌زمانی، با اعلام هدف‌گذاری حضور یک میلیون نوجوان در اعتکاف امسال افزود: تاکنون ۵ هزار مسجد و ۷۰۰ هزار نوجوان ثبت‌نام کرده‌اند و هدف نهایی فعال‌سازی ۱۵ هزار مسجد است.

وی بزرگ‌ترین مسئولیت محتوایی مدیران را تربیت سفیران قرآنی دانست و تأکید کرد: از هر ۱۰۰ معتکف باید یک سفیر قرآن به جامعه تحویل شود.‌

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به انتشار ۲۱ عنوان کتاب و پلتفرم‌های قرآنی، نمونه‌ای از تأثیرگذاری محتوا را استانی معرفی کرد که ماه رمضان خود را با «زندگی با آیه‌ها» آغاز کرده و ۵۰ هزار جلد کتاب آن را چاپ کرده است.

عزت زمانی، دو محور اصلی فعالیت سه ماه آینده را گسترش برنامه «زندگی با آیه‌ها» و جریان‌سازی نوجوانانه با محوریت اعتکاف عنوان کرد.