ورود سامانه ناپایدار به گلستان از چهارشنبه شب؛باران و برف در راه استان

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: تا عصر چهارشنبه جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود، اما از چهارشنبه شب با ورود سامانه ناپایدار، ابتدا شاهد بارش‌های پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گرد و خاک خواهیم بود.

وی افزود: پنجشنبه بر شدت ناپایداری‌ها افزوده می‌شود و انتظار می‌رود در اغلب نقاط استان بارش باران، رعد و برق، تشکیل مه و در نواحی مرتفع بارش برف رخ دهد.

معقولی ادامه داد: این ناپایداری‌ها به‌صورت متناوب تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود شهروندان، کشاورزان و رانندگان در مناطق کوهستانی، اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تغییرات دمایی و شدت پدیده‌های جوی طی این مدت قابل توجه خواهد بود و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در روزهای آینده منتشر می‌شود.