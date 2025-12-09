  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

دستگیری پخش‌کننده تصاویر خصوصی در فضای مجازی گرمسار

دستگیری پخش‌کننده تصاویر خصوصی در فضای مجازی گرمسار

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری فردی که با انگیزه اختلافات شخصی، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یک شهروند در شبکه‌های اجتماعی کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار انتشار تصاویر یا فیلم خصوصی دیگران بدون رضایت را مصداق جرم قلمداد کرد و بیان کرد: این اقدام حبس و یا پرداخت جزای نقدی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در پی شکایت شهروند گرمساری مبنی بر انتشار تصاویر وی در یکی از شبکه‌های مجازی موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرمسار از انجام تحقیقات فنی و بررسی تخصصی خبر داد و ادامه داد: نتیجه تحقیق و تفحص به شناسایی زودهنگام متهم پرونده منتهی شد.

آقا زاده از دستگیری متهم اصلی پرونده طی هماهنگی با مراجع قضائی گرمسار خبر داد و بیان داشت: متهم انگیزه اصلی خود را از ارتکاب جرم خصومت شخصی اعلام کرده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir شکایات خود را مطرح کنند تا موضوع رسیدگی شود.

کد خبر 6683415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها