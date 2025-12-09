به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار انتشار تصاویر یا فیلم خصوصی دیگران بدون رضایت را مصداق جرم قلمداد کرد و بیان کرد: این اقدام حبس و یا پرداخت جزای نقدی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در پی شکایت شهروند گرمساری مبنی بر انتشار تصاویر وی در یکی از شبکه‌های مجازی موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرمسار از انجام تحقیقات فنی و بررسی تخصصی خبر داد و ادامه داد: نتیجه تحقیق و تفحص به شناسایی زودهنگام متهم پرونده منتهی شد.

آقا زاده از دستگیری متهم اصلی پرونده طی هماهنگی با مراجع قضائی گرمسار خبر داد و بیان داشت: متهم انگیزه اصلی خود را از ارتکاب جرم خصومت شخصی اعلام کرده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir شکایات خود را مطرح کنند تا موضوع رسیدگی شود.