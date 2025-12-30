کشف مواد مخدر و سلاح شکاری در گرمسار؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار، اظهار داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی دریافت فردی اقدام به نگهداری سلاح و مواد مخدر در روستا کرده است.

وی افزود: با همراهی پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطلاعات و انجام اقدامات فنی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به اینکه این فرد در مخفیگاه خود در یکی از روستاهای توابع این شهرستان پناه گرفته بود، ابراز داشت: در نهایت دستگیر و به دام پلیس گرفتار شد.

آقا زاده در ادامه تصریح کرد: با هماهنگی قضائی از مخفیگاه متهم مقدار سه کیلوگرم مواد مخدر تریاک و دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان گرمسار معرفی شده است.