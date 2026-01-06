  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

اسید پاشی این بار در گرمسار؛ متهم ۱۶ ساله دستگیر شد

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از وقوع یک حادثه اسیدپاشی بر روی یک بانوی ۲۰ ساله خبر داد و گفت: مظنون اصلی این حادثه، که نوجوانی ۱۶ ساله است، در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه سه شنبه در انجام یک مأموریت ویژه شهر گرمسار اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد اسید پاشی در گرمسار موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اسید پاشی بر روی خانم ۲۰ ساله و تبعه خارجی انجام شده بود، افزود: مأموران کلانتری ۱۱ مأمور رسیدگی به این پرونده شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری متهم پرونده کمتر از یک ساعت در پی کار تحقیقاتی پلیسی خبر داد و اظهار داشت: متهم ۱۶ نیز از اتباع بیگانه بودن است.

آقا زاده با اشاره به اینکه متهم انگیزه این اقدام خود را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرده است، تصریح کرد: پرونده متهم دستگیر و به مراجع قضائی ارسال شده است.

وی افزود: خانم ۲۰ ساله نیز برای ادامه سیر درمان راهی مراکز درمانی بیمارستان معتمدی گرمسار شده است.

