کشف اتوبوس اسکانیا سرقتی در گرمسار؛ «سارق» شاگرد مالک اتوبوس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار بابیان اینکه مأموران پلیس راه متوجه حرکات مشکوک اتوبوس عبوری شدند، ابراز داشت: خودرو برای بازرسی بیشتر متوقف شد.

وی با بیان اینکه استعلام‌های لازم از اتوبوس گرفته شد، افزود: مأموران با بررسی مدارک پی بردند که اتوبوس سرقتی است.

فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری راننده در این مأموریت خبر داد و ابراز داشت: فرد متهم به مقر انتظامی انتقال یافت.

آقا زاده ضمن تقدیر از هوشیاری مأموران پلیس راه گرمسار- ایوانکی در ادامه تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد که شاگرد مالک اتوبوس سارق اتوبوس است.

وی افزود: خودرو به پارکینگ منتقل و پرونده فرد خاطی تشکیل و به مقامات قضائی معرفی شده است.