جای خالی هنر اسلامی در جشنواره تئاتر کودک محسوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود قاسمی بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیته امر به معروف جشنواره با حضور جمعی از بانوان داوطلب تشکیل شده و تاکنون دو دوره آموزشی ویژه اعضا برگزار شده است.
وی افزود: در طول جشنواره، هدایایی شامل شال، روسری و گلسر به بانوان محجبه و نیز برای تقویت فرهنگ حجاب میان مخاطبان اهدا میشود.
قاسمی با تأکید بر ضرورت همراهی جشنوارهها با پیوستهای فرهنگی و قرآنی گفت: یکی از اهداف این کمیته، نهادینهسازی فضایی آرام، محترمانه و مبتنی بر مهربانی است تا از بروز حواشی یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
مسئول کمیته امر به معروف جشنواره تئاتر کودک و نوجوانان استان همدان ابراز تأسف از نبود جلوه پررنگ از هنر دینی در میان آثار جشنواره افزود: جای خالی نمایشهای قرآنی و آئینی در آثار کودک و نوجوان محسوس است و حتی گونههایی چون تعزیه میتوانند در قالبهای نوین تئاتری بازآفرینی و ارائه شوند.
وی تأکید کرد: موضوعاتی همچون فرزندآوری، عفاف و حجاب و سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی میتواند در قالب آثار کودک و نوجوان گنجانده شود و برای ترغیب گروهها، پیشبینی جوایز ویژه در این بخش ضرورت دارد.
