به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد محمدزاده ظهر پنجشنبه در جمع گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحکیم جایگاه زن و مادر و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، مقرر شده است فردا در نمازجمعههای استان گلستان، یکی از بانوان فرهیخته و اثرگذار در جامعه بهعنوان سخنران پیش از خطبه به ایراد سخن بپردازد.
وی با اشاره به نقش چندبعدی زنان در جامعه اسلامی افزود: زنان امروز ایران اسلامی، علاوه بر نقش محوری در مادری و تربیت فرزند، یار و همراه همسر بوده و در رشد، تعالی، معیشت، اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی نقشآفرینی جدی دارند.
محمدزاده «الگوی سوم زن» را یکی از معیارهای مهم معاونت امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف دانست و اظهار کرد: هیچ معروفی بالاتر از مقام مادر و هیچ نقشآفرینیای برتر از زن و دختر نیست. جامعه اسلامی به داشتن الگوی بینظیری چون حضرت فاطمه زهرا (س) افتخار میکند؛ الگویی که در برابر فرهنگ غربی که زن را به یک کالای مصرفی تقلیل میدهد، مفهوم حقیقی کرامت زن را نشان میدهد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان گفت: ستاد امر به معروف تلاش میکند جایگاه حقیقی و کرامت زن را احیا کرده و نقش واقعی وی را در جامعه تقویت کند. انتخاب بانوان بهعنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه استان نیز در همین راستا انجام شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدام بتواند بیش از پیش هویت زن مسلمان ایرانی را برجسته کرده و الگوسازی صحیح را در جامعه گسترش دهد.
