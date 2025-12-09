تعطیلی مدارس مازندران در روز چهارشنبه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهدنبال تداوم اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس آنفلوانزا، آموزش و پرورش استان مازندران اعلام کرد تمامی مدارس این استان در روز چهارشنبه ۱۹ آذر در تمامی مقاطع تحصیلی بهصورت غیرحضوری دایر خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به توصیههای دانشگاه علوم پزشکی و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، معلمان و خانوادهها، فعالیت آموزشی مدارس تنها از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال میشود.
گفتنی است طی روزهای اخیر به دلیل افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا و برای کنترل چرخه انتقال بیماری، آموزش و پرورش مازندران چند نوبت تصمیم به غیرحضوری شدن کلاسها گرفته بود.
آموزش و پرورش استان تأکید کرده است که برنامهریزی برای تداوم روند آموزشی دانشآموزان انجام شده و هرگونه تصمیم جدید در خصوص نحوه فعالیت مدارس، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
