به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «خاک زخمی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی با رویکردی پژوهشی، ابعاد انسانی، پزشکی و محیط‌زیستی کاربرد بمب‌های مخرب و مواد سمی در جنگ‌های غرب آسیا را واکاوی می‌کند.

در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» پوستر مستند «خاک زخمی» با طراحی فاطمه امینی منتشر شد.

مستند «خاک زخمی» در نخستین حضور جشنواره‌ای خود، در بخش‌های نیمه‌بلند و آوینی جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درمی‌آید.

برنامه نمایش این اثر در پردیس سینمایی ملت، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰ و یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۱ اعلام شده است.

«خاک زخمی» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند تولید شده است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد رحیمی، تدوین: کاوه سخنگو، صدابردار: مصطفی محمدی، مدیر تولید: مهدی واشقانی.