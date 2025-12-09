مستندهای «عزیز زاده» و «میریام» آماده نمایش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور مستند «عزیز زاده» به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید شاهمرادی در بخش مستند کوتاه جشنواره بین المللی فیلم ایران، «سینما حقیقت» از پوستر این مستند رونمایی شد.

این اثر روایتگر زندگی مردی چوپان از روستایی در دل جنگل‌های شمال ایران است که با یافتن تکه‌کاغذی در میان جنگل، مسیر زندگی‌اش دگرگون می‌شود.

محور اصلی این مستند، امیرعلی عزیز زاده است؛ یکی از مهمانان فصل دوم برنامه تلویزیونی «محفل» که بدون داشتن معلم، در مدت یک سال و نیم توانست قرآن کریم را حفظ کند.

«عزیز زاده» چهارمین مستند حمید شاهمرادی است. او مستندهایی چون «حاج آقا کمال» (برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره اشراق)، «پاقلات» و «شبیر» را در کارنامه خود دارد.

مستند «عزیز زاده» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از نویسنده: محمدجواد جعفری، تصویر برداران: اصغر لائی، سید حسن سیدی پریشان، صدابردار: میثم خانی، تدوین: رضا اکبری، حمید شاهمرادی، روابط عمومی: مینا دهقان.

رونمایی از «میریان» در «سینماحقیقت»

مستند «میریام» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا که روایتی از حضور یک دختر ایرانی در بیروت در اوج جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان است، در بخش بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» رونمایی می شود.

مستند «میریام» با روایتی انسانی و خطی داستانی، به مقطعی بحرانی از جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان می‌پردازد. جایی که یک تماس غیرمنتظره، دختر ایرانی را در میانه روزهایی ملتهب راهی بیروت می‌کند.

مستند «میریام» با دنبال‌کردن مسیر حضور این دختر ایرانی در منطقه درگیر جنگ، به رخدادها، مشاهدات میدانی و تجربه‌های او در مواجهه با لحظات پرتنش می‌پردازد و سوالات و چالش های او را در آن روزهای حساس دنبال می‌کند.

مستند «میریام» محصول استودیو بیست‌ودو است و کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را سیدمحمدعلی صدری‌نیا بر عهده دارد. این مستند در بخش بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «سینماحقیقت» حضور دارد.

سانس‌های نمایش مستند «میریام» در پردیس سینمایی ملت چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۳۰ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۵ اعلام شده است.