افزایش سرطان های مرتبط با آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن حسن نتاج، با انتقاد از اینکه آلایندگی هوا در کلانشهرهای کشور به سطح نگرانکنندهای رسیده است، گفت: افزایش بروز سرطانهای مرتبط با آلایندگی در شهرهای بزرگ، نگرانیهای جدی برای نظام سلامت ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: با وجود هشدارهای مکرر، اقداماتی که باید تاکنون در حوزه مدیریت آلودگی هوا انجام میشد، به طور کامل محقق نشده است به ویژه دبیرخانه قانون هوای پاک که مسئولیت راهبری این حوزه را بر عهده دارد؛ بنا بر ارزیابیها، ضعیف عمل کرده و نیاز است با اقتدار و پیگیری جدیتری در برابر دستگاههای مسئول ایفای نقش کند. دستگاههای متعدد در ایجاد آلایندگی نقش دارند و ضروری است سهم و میزان آلایندگی هر کدام به طور دقیق، تحلیل و مشخص تا امکان نظارت مؤثر فراهم شود.
حسن نتاج یادآور شد: بر اساس این نگاه، هر دستگاه باید مسئولیت خود را بپذیرد و نسبت به اصلاح سازوکارها اقدام کند؛ اگر وزارت نفت در بخشی از آلایندگی نقش دارد، لازم است این موضوع بهصورت شفاف اعلام و پیگیری شود تا در صورت تداوم مشکل، موضوع در مجلس مطرح و نقش نمایندگان در مطالبه گری پررنگتر شود و همین رویکرد برای نیروگاهها، حوزه حملونقل شهری و سایر بخشهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تشدید آلودگی هوا نقش دارند نیز صادق است؛ برخی آلایندگی کمتر و برخی بیشتر دارند اما همه آنها باید روند فعالیت خود را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی که جلسات متعددی با هدف کنترل آلودگی هوا برگزار شده، خروجی مورد انتظار از این جلسات حاصل نشده و نتیجه ملموسی مشاهده نمیشود؛ موضوعی که میتوان آن را ضعف مشترک در عملکرد دولت و مجلس دانست و بر همین اساس، تأکید بر این است که یک برنامه کوتاهمدت و فوری برای مقابله با وضعیت موجود باید بدون تأخیر تدوین و اجرا شود؛ اقدامی در سطح اورژانسی که همه دستگاهها باید سهم خود را در آن بر عهده بگیرند و در کنار این برنامه کوتاهمدت، طراحی یک برنامه بلندمدت نیز ضروری است؛ برنامهای که بخش بودجهای و مدیریتی آن روشن باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای قانون هوای پاک را ابزار نجات کشور دانست و تصریح کرد: با وجود پیشبینی ردیفهای بودجهای مناسب برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک، گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی دستگاهها حتی اقدام به دریافت اعتبارات و پیگیری تخصیص بودجه نکردهاند و این مسئله نشاندهنده ضعف جدی در پیگیریها است و لازم است اصلاح شود.
وی یادآور شد: در مجموع، گلایه اصلی از دبیرخانه قانون هوای پاک است که باید فعالتر و مؤثرتر عمل کند و جلساتی که در مجلس و کمیسیون بهداشت در مورد آلودگی هوا برگزار میشود در اصل باید در حوزه مسئولیت دبیرخانه باشد و این دبیرخانه باید خود درخواست همکاری از نمایندگان و دستگاهها داشته باشد؛ انتظار میرود با اصلاح روندها، تقویت پیگیریها و مسئولیتپذیری دستگاهها، مسیر اجرای کامل قانون هوای پاک هموارتر شده و اقدامات مؤثر برای حفظ سلامت مردم عملیاتی شود.
نظر شما