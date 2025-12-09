به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی تالاب مهارلو با بیان اینکه شیراز تنها کلان شهری است که در مجاورت یک تالاب بزرگ قرار گرفته و این محل در بعضی رویدادهای اجتماعی مورد توجه مردم قرار دارد، اظهار کرد: بهره برداری مناسب از این تالاب در حوزه گردشگری با رعایت الزامات زیست محیطی و سندهای قانونی، زمینه را برای رونق گردشگری در منطقه فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مراقبت از ورودی آب به تالاب مهارلو و حفظ آبخوان این تالاب مورد توجه جدی قرار دارد و هر گونه اقدامی در بالادست و اطراف این تالاب که حیات مهارلو را دچار مخاطره کند مورد مخالفت قرار خواهد گرفت، افزود: احیا و حراست از تالاب مهارلو پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی برای بهره برداری‌های حوزه گردشگری از این موقعیت زیبای طبیعی خواهد بود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر اینکه تالاب مهارلو سرمایه مهم ملی محسوب می‌شود که اگر مورد بی توجهی قرار گیرد کانون ریزگرد و فرونشست خواهد بود، تصریح کرد: با تکیه بر اسناد قانونی و مطالعات علمی از هرگونه فعالیتی که فضای زیستی این تالاب را تهدید کند جلوگیری خواهد شد؛ زیرا حفظ و بهره برداری مناسب از تالاب مهارلو منافع بسیاری برای حوزه گردشگری خواهد داشت.

پارسایی با اشاره به وجود عناصر جذاب گردشگری در منطقه مهارلو مانند کاروانسرا، چشمه آب گرم، وجود سایت منحصر به فرد در زمینه تولید آبزیان و تردد بالای مسافران در محور شیراز-سروستان، گفت: مردم شیراز علاقه خاصی به حضور در این تالاب دارند و این ظرفیت می‌تواند زمینه برنامه ریزی برای گسترش فعالیت‌های تفریحی و ورزشی در منطقه مهارلو باشد.

وی محوطه تالاب مهارلو را مستعد رشته‌های ورزشی متنوعی مانند پاراگلایدر، دوچرخه سواری و دو و میدانی دانست و ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند با حضور در این حوزه و سرمایه گذاری مناسب، بخش قابل توجهی از علاقه مندان رشته‌های ورزشی را به این منطقه طبیعی و زیبا جذب کند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر اینکه پیش زمینه هرگونه اقدام در زمینه احیا و نگهداری تالاب مهارلو افزایش آگاهی عمومی و شکل گیری مطالبه مردم در خصوص این تالاب است، اظهار کرد: باید نشست‌های متعدد علمی و عمومی در خصوص نسبت تالاب مهارلو با شهر برگزار شود تا عموم مردم از اهمیت و جایگاه این تالاب در حفظ امنیت زیستی منطقه مطلع شوند.