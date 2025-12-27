پارسایی: شیراز در مسیر تبدیل شدن به قطب ملی گردشگری خوراک قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی با اشاره به تغییر الگوی تقاضای گردشگران گفت: امروز خوراک به یکی از اصلیترین انگیزههای سفر در جهان تبدیل شده است و مقاصدی موفق خواهند بود که بتوانند این ظرفیت را بهصورت استاندارد، برند محور و حرفهای به بازار معرفی کنند. در این راستا، رویداد چهاروجهی نمایشگاهی «خوراک شیراز» بستر مناسبی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای صنعت غذا و گردشگری خوراک به شمار میرود.
وی ادامه داد: خوراک شیرازی یک ظرفیت بالفعل اقتصادی است و از کلمپلوی شیرازی و پالوده گرفته تا عرقیات گیاهی و محصولات بومی، همگی قابلیت تبدیل شدن به برندهای ثبتشده ملی و حتی بینالمللی را دارند. حضور در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی این حوزه، به معنای ورود حرفهای به مسیر دیدهشدن و حضور در بازارهای جدید است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر حرکت جدی استان به سمت استانداردسازی و ارتقای کیفیت تصریح کرد: حمایت از صنوف و واحدهایی که از طریق نمایشگاهها به سمت کیفیتمحوری، سلامت و هویت برند حرکت میکنند، در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و نمایشگاه «خوراک شیراز» نقطه اتصال فعالان این حوزه با سیاستگذاران، متولیان استاندارد و تصمیمسازان اقتصادی است.
پارسایی با اشاره به مزیتهای اقتصادی گردشگری خوراک گفت: این حوزه از زودبازدهترین بخشهای گردشگری است که زنجیرهای کامل از تولید مواد اولیه تا فرآوری، تجهیزات، بستهبندی و خدمات ارائه غذا را فعال میکند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در پایان با دعوت از فعالان صنعت غذا خاطرنشان کرد: از تمامی مجموعههای تولید و عرضه غذا و صنایع وابسته دعوت میکنیم با حضور هدفمند در این رویداد تخصصی، ضمن بهرهمندی از فرصتهای تجاری، در فرآیند برند سازی شیراز بهعنوان مقصد گردشگری خوراک ایران مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه این نمایشگاه، ویترین توانمندیها و سکوی پرتاب کسبوکارهایی است که نگاه بلندمدت به این بازار دارند.
