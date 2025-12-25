افزایش ۱۷۰ درصدی بارندگی در فارس؛ پشت سدها تنها ۲۹ درصد ظرفیت ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بدری ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شروع سال آبی جدید، گفت: در پاییز امسال دو سامانه بارشی فعال بودند؛ سامانه اول ۲۵ میلیمتر و سامانه دوم طی چهار تا پنج روز، حدود ۹۴ میلیمتر بارش ثبت کرد و بیشترین میزان بارشها مربوط به شهرستان لامرد با ۲۴۴ میلیمتر بود.
وی افزود: با تلفیق بارشهای دو سامانه سودانی و مدیترانهای، بارشهای قابل توجهی در سطح استان رخ داد که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۷ ساله، میزان بارشها ۵۷ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس همچنین به تفاوت جزئی آماری با سازمان هواشناسی اشاره کرد و تصریح کرد: این اختلاف سه تا چهار میلیمتر به دلیل تفاوت محل استقرار ایستگاههاست.
ذخیره آب سدها و وضعیت منابع در فارس
بدری در خصوص وضعیت ذخیره آب در سدهای فارس گفت: حجم کل ذخیره پشت سدهای استان حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۹/۴ درصد ظرفیت سدهاست.
وی با اشاره به تفکیک این سدها ادامه داد: سد سلمان فارسی با ۵۸ میلیون مترمکعب، سد درودزن ۶/۴۵ میلیون مترمکعب و سد تنگاب ۱۰ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس تصریح کرد: تنها ۳۰ درصد از حجم بارندگی تجدیدپذیر بوده و بقیه به دلیل تبخیر و تعرق از دست رفته است.
وضعیت تالابها و تغذیه مصنوعی منابع آب
بدری درباره وضعیت تالابهای استان فارس گفت: تالاب بختگان ۲۰ درصد سطح، تالاب مهارلو ۴۰ درصد سطح و تالاب مهارلو ۶۰ درصد سطح آن آبگیری شده است.
وی همچنین از ذخیره بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سازههای تغذیه مصنوعی فارس خبر داد که نقش مهمی در پایداری منابع آب و حفاظت از تالابها دارد.
بحران آب زیرزمینی و مدیریت مصرف
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به وضعیت بحرانی منابع زیرزمینی گفت: ۹۰ درصد منابع آب تجدید پذیر استان هم اکنون استفاده میشود، در حالی که شاخصهای بینالمللی حداکثر ۴۰ درصد را توصیه کردهاند.
وی با جزئیات برداشت منابع آب زیرزمینی استان فارس ادامه داد: سالانه ۶/۷ میلیارد مترمکعب برداشت میشود که سهم بخش کشاورزی ۹۰ درصد، بخش شرب ۸ درصد و بخش صنعت و خدمات ۲ درصد است.
بدری افزود: متوسط افت تراز آبخوانها در استان ۳۰ سانتیمتر در سال است و در ۲۰ سال گذشته هدایت الکتریکی آبها به دلیل شوری افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: نصب کنتورهای هوشمند و اجرای الگوی کشت مبتنی بر آب قابل برنامهریزی، از اقدامات اصلی برای مدیریت منابع زیرزمینی است.
آخرین وضعیت پروژههای سازهای و انتقال آب در فارس
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس از ۲۴ طرح و ۴۵ پروژه استان خبر داد و گفت: این طرحها شامل سدسازی، خطوط انتقال آب و شبکههای آبیاری است.
بدری گفت: خط دوم آبرسانی به شهر شیراز از سد درودزن به بهرهبرداری رسیده و طرحهای آبرسانی به شهرهای جنوبی استان نیز در حال اجراست همچنین استفاده از آب دریا برای تأمین آب شهرهای جنوبی با اولویت پایداری منابع شرب در دستور کار است.
وی همچنین به تدوین طرح جامع آب استان اشاره کرد که برای نخستین بار در کشور در حال انجام است و نقشه راه مدیریت آب استان را ترسیم میکند.
برگزاری رویداد ارتقا بهرهوری آب در فارس
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس همچنین از برگزاری رویداد ارتقا بهرهوری آب و مدرسه زمستانه برای ظرفیتسازی دانشجویان و نخبگان حوزه آب خبر داد و گفت: محورهای این رویدادها شامل کاربرد فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری منابع آب، مدیریت هدر رفت شبکههای انتقال، فرهنگسازی و آموزش عمومی، استفاده از آبهای غیرمتعارف، همبستگی آب، انرژی، غذا و محیط زیست و پیام به مردم و هشدار مدیریت منابع آبی است.
وی ادامه داد: بارشهای اخیر جایگزین کسری منابع آبی نشده و همه شهروندان باید مصرف بهینه آب را رعایت کنند.
بدری افزود: افزایش سهم استفاده از آبهای سطحی به ۵۰ درصد در افق ۱۴۲۵ در دستور کار است تا منابع استراتژیک آب زیرزمینی برای آینده حفظ شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در پایان با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت و همکاری استانداری و سایر نهادها، تصریح کرد: با اجرای پروژهها، فرهنگسازی و مدیریت منابع آب، استان فارس قادر خواهد بود تنشهای آبی را کنترل و از بحران جدی جلوگیری کند.
