۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

انتصاب سرپرست اداره کل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

طی حکمی، قاسم رسولی فاضل به‌عنوان سرپرست «اداره کل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم اصغر جهانگیر، قاسم رسولی فاضل به‌عنوان سرپرست «اداره کل دبیرخانه عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» منصوب و از زحمات علیرضا ساوری مدیرکل پیشین این دبیرخانه تقدیر شد.

در حکم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آمده است: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان کارشناسی همکاران و تعامل سازنده با دستگاه‌های عضو شورا در جهت تحقق سیاست‌های کلان پیشگیری از وقوع جرم و اجرای برنامه‌های مصوب، اهتمام لازم به‌عمل آورید.

رسولی فاضل سابقه نماینده ریاست قوه قضاییه در هیئت نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دو دوره و مشاور معاونت اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد.

فاطمه کریمی

