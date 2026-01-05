۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ برد کامپیوتری در جنوب تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بگلو، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ عدد انواع برد کامپیوتری در کهریزک خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: شب گذشته محموله یک دستگاه تریلی که قصد خروج از کشور را داشت توسط پلیس امنیت اقتصادی کهریزک توقیف شد و پس از بررسی همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مشخص گردید محموله شامل ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ برد کامپیوتری مربوط به آن است.

حسن‌بگلو افزود که این کشفیات نشان‌دهنده حساسیت و همکاری پلیس و شرکت توزیع برق در جلوگیری از استفاده غیرمجاز از انرژی و تجهیزات برقی است.