  1. استانها
  2. تهران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ برد کامپیوتری در جنوب تهران کشف شد

۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ برد کامپیوتری در جنوب تهران کشف شد

ری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از کشف و توقیف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ عدد انواع برد کامپیوتری در کهریزک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بگلو، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ عدد انواع برد کامپیوتری در کهریزک خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: شب گذشته محموله یک دستگاه تریلی که قصد خروج از کشور را داشت توسط پلیس امنیت اقتصادی کهریزک توقیف شد و پس از بررسی همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مشخص گردید محموله شامل ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ برد کامپیوتری مربوط به آن است.

حسن‌بگلو افزود که این کشفیات نشان‌دهنده حساسیت و همکاری پلیس و شرکت توزیع برق در جلوگیری از استفاده غیرمجاز از انرژی و تجهیزات برقی است.

کد خبر 6714170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها