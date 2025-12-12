سالانه معادل جمعیت یک استان بارگذاری جمعیتی در تهران داریم + فیلم

محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تراکم بالای جمعیت در تهران و موضوع مقابله با بارگذاریهای جدید جمعیتی در تهران، اظهار کرد: مهمترین اولویتی که ما داریم این است که بارگذاریهای جمعیتی خودمان را در تهران کنترل کنیم. چون اکنون سالانه و به عنوان مثال برای ۱۴۰۳ در همین استان تهران ۱۰۳ هزار مجوز ساخت مسکن صادر شده است که حدود ۶۵ درصدش مربوط به شهرداری تهران است، لذا ما باید در ابتدا اینها را مدیریت کنیم، زیرا هر سال معادل جمعیت یک استان بارگذاری جمعیتی در تهران انجام میگیرد.
موضوع خروج پادگانها و مراکز نظامی از شهر تهران اولویت دهم ما است
وی در خصوص خروج پادگانها و مراکز نظامی از شهر تهران، اظهار کرد: اگر به بنده به عنوان نماینده دولت و خادم مردم بگویند چند اولویت برای بهبود شرایط شهر تهران داریم، میگویم این موضوع خروج پادگانها و مراکز نظامی از شهر تهران شاید اولویت دهم ما باشد. البته بنده در خصوص خروج پادگانها و مراکز نظامی از شهر تهران خیلی در جریان نیستم و اینها موضوعاتی است که بین شهرداری و نیروهای مسلح انجام میگیرد و بنده اطلاعات دقیقی ندارم. اما همان طور که عرض کردم یکی از دغدغههای جدی که داریم بحث جلوگیری از بارگذاری جدید است.
دستورات رئیسجمهور در کنترل بارگذاریهای جدید اثرگذار خواهد بود
معتمدیان ادامه داد: خوشبختانه در این رابطه دستوراتی آقای رئیسجمهور در شورای عالی شهرسازی و معماری دادند، کارگروهها فعال شدند و پیشنهادات مختلفی در حال نهایی شدن است که قطعاً انشاءالله در کنترل بارگذاریهای جدید اثرگذار خواهد بود.
نظر شما