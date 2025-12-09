استادآقا: توسعه زیارت و اشتغال در دستور کار بنیاد کرامت رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین استادآقا ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، اظهار کرد: سازمان اجتماعی آستان قدس رضوی از زمان تأسیس در سال ۱۳۹۵ با عنوان بنیاد کرامت رضوی شناخته می‌شود و از سال ۱۳۹۸ با حضور تولیت جدید، ساختار آن توسعه یافته و مأموریت‌های گسترده‌تری را بر عهده گرفته است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی افزود: آستان قدس رضوی در دوره جدید فعالیت‌های خود را در قالب چهار سازمان اصلی سامان داده است؛ سازمان حرم مطهر، سازمان علمی و فرهنگی، بنیاد بهره‌وری موقوفات و سازمان اجتماعی آستان که زیرمجموعه آن، بنیاد کرامت رضوی قرار دارد. شش مجموعه فعال در حوزه‌های اجتماعی، بانوان، خدمات زائرین، تربیت بدنی، مشاوره و شبکه خادمیاری زیر نظر این بنیاد فعالیت دارند.

برنامه‌های مرکز بانوان و خانواده آستان

وی با اشاره به محورهای فعالیت مرکز بانوان و خانواده گفت: این مرکز طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده داشته است.

استادآقا افزود: شبکه شکوه مادری ویژه مادران زیر ۴۰ سال دارای حداقل سه فرزند با هدف الگوسازی زندگی خانوادگی تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۴۴ هزار مادر در سراسر کشور به عضویت این شبکه درآمده‌اند.

به گفته مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۲۰۰ زندانی (عمدتاً مادران و سپس پدران دارای جرایم غیرعمد مالی) با حمایت این مرکز و با شعار «نذر امام رضا (ع)» آزاد شده‌اند و خدمات پس از آزادی برای بازتوانی معیشتی آن‌ها ارائه شده است.

وی تأکید کرد: مرکز بانوان علاوه بر آزادی زندانیان، در مسیر اشتغال و آموزش مجدد آنان گام برمی‌دارد؛ نمونه‌هایی از زنان سرپرست خانوار پس از دریافت تسهیلات اشتغال، کارگاه تولیدی خود را راه‌اندازی کرده و حتی در ادامه به آزادسازی زندانیان دیگر اقدام کرده‌اند.

استادآقا اجرای برنامه «دختر ماه» ویژه جشن تکلیف خانگی دختران نو مکلف را از دیگر دستاوردهای این مرکز دانست و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۵۰ هزار دختر ۹ ساله در سراسر کشور جشن تکلیف خانگی با پیام تولیت آستان برگزار می‌شود.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین از فعالیت «باشگاه دختیژن» برای دختران ۱۲ تا ۱۸ ساله، و ایجاد شبکه اجتماعی فعال برای حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی خبر داد و گفت: باشگاه «گوهرشاد» با عضویت بیش از ۸۰۰ بانوی توانمند مالی در ۱۶ استان، مأموریت دارد خانواده‌های نیازمند را شناسایی و مورد حمایت مستقیم قرار دهد.

خدمات زائرپذیری؛ از زائرشهر تا مجتمع‌های میان‌راهی

وی در ادامه به عملکرد مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی اشاره کرد و درباره زیرساخت‌های زیارت گفت: زائرشهر رضوی در شهرک طرق و زائرسرا در خیابان چمن مشهد با ظرفیت مجموعاً شش‌هزار تخت شبانه، از مهم‌ترین مراکز اسکان زائران هستند.

استادآقا افزود: به دستور تولیت آستان، در دهه فجر امسال ۸۰۰ تخت جدید در زائرشهر و ۵۰۰ تخت دیگر در زائرسرا افتتاح می‌شود؛ آستان برای توسعه این مراکز سالانه ده‌ها میلیارد تومان هزینه نگهداری و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث سه بلوک اقامتی تازه صرف کرده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با تأکید بر حفظ نرخ ثابت اقامت در این مراکز گفت: باوجود گرانی اقامت در سایر تأسیسات مشهد، زائرسراهای رضوی نرخ ثابت داشته و خدماتی با کیفیت بالا ارائه می‌دهند. بنیاد امسال بیش از ۳۰ هزار زائر اولی را با هزینه تقریبی ۱۵۰ میلیارد تومان رایگان پذیرش کرده است.

وی درباره مجتمع‌های میان‌راهی نیز گفت: هم‌اکنون ۲۳ مجتمع میان‌راهی در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی فعال‌اند که علاوه بر خدمات رفاهی، بنا بر گزارش پلیس راه موجب کاهش تلفات جاده‌ای شده‌اند. ۱۶ مجتمع جدید نیز در حال احداث یا توسعه هستند و تا سال ۱۴۰۵ به مجموعه خدمات آستان افزوده خواهند شد.

توانمندسازی اقتصادی و خدمات اجتماعی بنیاد

استادآقا در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح‌های اشتغال و خدمات اجتماعی گسترده خبر داد و گفت: بنیاد کرامت رضوی طی سه سال گذشته با هدایت تولیت محترم، مسیر کمک معیشتی مستقیم را به سمت توانمندسازی خانوارها تغییر داده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال واگذار شده و نتیجه آن ایجاد بیش از ۵ هزار فرصت شغلی پایدار بوده است. این مشاغل با همکاری وزارت کار و از طریق سامانه «تک» رصد و پایش می‌شوند تا از پایداری آن‌ها اطمینان حاصل شود.

وی همچنین درباره خدمات سلامت اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ اردوی جهادی سلامت در سراسر کشور برگزار شده و ده‌ها اردو نیز در دهه فجر پیشِ‌رو است. دارو، خدمات پزشکی رایگان و معاینه ویژه در مناطق محروم از جمله برنامه‌های مستمر بنیاد است.

استادآقا از آغاز نهضت کمک مسکن برای بازسازی خانه محرومین و اجرای طرح کوله تحصیلی برای ۳۰ هزار دانش‌آموز مناطق کم‌برخوردار خبر داد و افزود: با مشارکت ۴۰۰ معلم خادمیار، به دانش‌آموزان مستعد و کم‌بضاعت کلاس‌های تقویتی و آموزش‌های المپیادی ارائه می‌شود.

حمایت از زوج‌های جوان و جهیزیه دهک‌های پایین

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: برنامه آموزش زندگی به سبک رضوی تاکنون بیش از ۷ هزار زوج تازه ازدواج‌کرده را تحت پوشش قرار داده است و از فردا طرح اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های دهک‌های یک تا چهار آغاز می‌شود. زوج‌هایی که مراسم عقد خود را در رواق شیخ طوسی برگزار کنند، همان روز مهمان سفره حضرت در میهمان‌سرای آستان خواهند بود.

فعالیت‌های مشاوره، ورزشی و شبکه خادمیاری رضوی

وی ادامه داد: مرکز جامع مشاوره آستان با چهار کلینیک در مشهد و ۱۱۰۰ مشاور خادمیار در سراسر کشور فعالیت دارد و خدمات مشاوره رایگان و کم‌هزینه به زائران و مجاوران ارائه می‌دهد. در حوزه ورزش نیز مؤسسه تربیت بدنی آستان با مجموعه‌های ورزشی خیام، شهید رجایی و شهید اصلانی در خدمت مردم حاشیه شهر است؛ همچنین اقلام ورزشی به مدارس روستایی و حاشیه‌ای ۱۶ استان اهدا شده است.

استادآقا افزود: مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی در کشور اکنون با ۱۶۰ هزار خادمیار فعال و ۶۲۰۰ کانون در قالب ۱۹ محور فعالیت مشغول خدمت هستند. این شبکه مردمی بازوی اجرایی بنیاد در برنامه‌هایی چون چهارشنبه‌های امام رضایی (ع)، اطعام، خیریه و خدمات سلامت است.

همکاری با نهادهای ملی و بین‌المللی در ایام زیارت و بحران

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: این بنیاد در قالب ستاد اربعین آستان در مرز مهران و داخل عراق با استقرار مواکب، خدمات به زائران ارائه می‌دهد. در اربعین امسال، بیش از ۳۵۰ هزار وعده غذای گرم در مرز مهران توزیع و چهار دستگاه اتوبوس بیمارستانی برای امداد سلامت مستقر شد.

وی به مأموریت دوم بنیاد در مواقع بحران اشاره کرد و افزود: ستاد فوریات و حوادث آستان هنگام سیل یا زلزله در کنار نهادهای رسمی ازجمله هلال‌احمر قرار می‌گیرد و با شبکه خادمیاری در روند امدادرسانی مشارکت دارد.

اقدامات ویژه در استان‌های هدف و مناطق موقوفه‌دار

استادآقا بیان کرد: در مناطق موقوفه‌دار آستان از جمله نیشابور، زیاران قزوین و حسین‌آباد جنگل، خدمات خاص عمرانی و معیشتی انجام می‌شود تا مردم این مناطق همواره احساس تعلق و برکت از موقوفات امام رضا (ع) داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خوزستان به‌عنوان مناطق هدف انتخاب شده‌اند؛ در سیستان و بلوچستان پنج‌صد روستا تحت پوشش طرح آب‌رسانی و اشتغال قرار گرفته‌اند و ۵۰۰ حلقه چاه کم‌عمق برای کشاورزی و آبزی‌پروری ایجاد شده است. برای این طرح‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تخصیص یافته و مراسم افتتاح پروژه‌ها به‌زودی برگزار می‌شود.

حمایت از معلولان و دانش‌آموزان کم‌شنوا

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۲۲۰ دستگاه ویلچر برقی به معلولان دهک‌های پایین در سه استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و قم اهدا شده و همچنین با همکاری آموزش و پرورش استثنایی، بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز کم‌شنوا در خراسان رضوی سمعک رایگان دریافت کرده‌اند. این طرح تا پایان سال در دیگر استان‌ها به حدود ۵۰۰ قطعه سمعک خواهد رسید.