استادآقا: فاز ۳ زائرسرای رضوی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین استادآقا صبح چهارشنبه در مراسم آغاز رویداد «آئینه و شمعدان» (تأمین جهیزیه ۱۵۰۰ نومزدوج در سراسر کشور) و افتتاح فاز ۳ زائرسرای رضوی اظهار کرد: زائرسرای رضوی تا پیش از این، دارای ۱۶ بلوک بوده که جمعاً ۲۴ هزار مترمربع زیربنا و تقریباً ۲۰۰۰ نفر شب امکان اقامت داشته است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی افزود: امروز، سه بلوک جدید در این مجموعه افتتاح می‌شود که ۵۰۰ نفر به ظرفیت زائرسرا اضافه خواهد شد. تالار «خورشید هشتم» نیز با ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا، آماده شده و سالن جلسات نیز آماده است. ساختمان «دارالشفا» را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زائرسرا تکمیل کردیم که برای استفاده درمانی به‌کارگیری شده است. در ادامه، برنامه جدیدی داریم که در حال طراحی هستیم.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی فاز سه زائرسرا با سه بلوک و چهار طبقه، در بازه دوساله به سرانجام رسید. این فاز ۱۲۶ واحد، ۵۰۰ نفر ظرفیت و ۱۰ هزار مترمربع زیربنا دارد. امروز همچنین عملیات اجرایی بلوک آموزشی و فرهنگی آغاز می‌شود که ۴۳۰۰ مترمربع اضافه خواهد شد. عملیات اجرایی مسجد زائرسرا را نیز امروز آغاز خواهیم کرد.

استادآقا ادامه داد: امیدواریم در دهه فجر، هفت بلوک جدید زائر شهر را نیز افتتاح کنیم. مجتمع‌های بین‌راهی هم پیگیری شده که کار را شروع کردیم و امیدواریم بتوانیم به‌تدریج مجتمع‌های جدید را افتتاح کنیم.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با بیان اینکه رویداد امروز اهدای ۱۵۰۰ جهیزیه است، عنوان کرد: این اقدام تا دهه کرامت ۱۴۰۵ ادامه دارد. امروز خدمت ۵۰ زوج از مناطق مختلف خراسان هستیم. این رویداد با اهدای نمادین حواله‌های جهیزیه آغاز خواهد شد. امیدواریم بتوانیم این اقدام را توسعه دهیم.