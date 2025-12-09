استان سمنان برای نجات خاک دست به کار شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور عصر سه‌شنبه با حضور در اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان از برقراری تفاهم نامه همکاری پیرامون خاک با این مجموعه خبر داد و بیان داشت: این اقدام با توجه به اهمیت خاک تحت عنوان سرمایه ملی انجام گرفته است.

وی اجرای دقیق قانون حفاظت خاک را منوط به تقویت هم افزایی میان دو دستگاه دانست و تاکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه‌های تخصصی می‌تواند به تحقق اهداف مشترک کمک کند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان این تفاهم نامه را فرصتی برای انتقال دانش، داده و ظرفیت‌های اجرایی میان دو مجموعه برشمرد و ادامه داد: مدت برقراری این تفاهم نامه دو سال خواهد بود که قابلیت تمدید دارد.

یوسف پور تصریح کرد: در قالب این تفاهم‌نامه موضوعاتی همچون پایش تخصصی خاک، گزارش‌دهی آلودگی‌های محتمل توسط نیروهای جهاد کشاورزی، اجرای طرح‌های مشترک احیا و بازسازی خاک، تبادل اطلاعات مکانی و آزمایشگاهی مد نظر قرار دارد.

وی مدیریت و کاهش آلودگی خاک اهداف طرح عنوان کرد و افزود: برگزاری کارگاه‌های فنی، تشکیل کارگروه مشترک حفاظت از خاک، و تهیه گزارش سالانه کیفیت خاک استان در این تفاهم نامه مورد تأکید قرار گرفته است.