اجرای قانون حفاظت خاک در نشست کارگروه تخصصی ستاد ملی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه تخصصی ستاد ملی حفاظت خاک کشور امروز سهشنبه ۸ مهرماه به دبیری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و با حضور مدیران کل دفاتر تخصصی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شد و روند اجرای قانون حفاظت خاک و آییننامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
در جریان این نشست، گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ارائه و بر تداوم همکاریهای این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی بهویژه معاونت آب و خاک، تأکید شد.
نمایندگان حاضر، تعاملات جاری را مثبت ارزیابی کرده و خواستار تقویت سازوکارهای مشترک برای پیشگیری از آلودگی خاک شدند.
یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی نحوه معرفی آلودهکنندگان خاک به دستگاه قضایی و حمایت از آن دسته از افراد و نهادهایی بود که در قالب خوداظهاری یا پس از دریافت اخطار، اقدام به پاکسازی خاک کردهاند. همچنین موضوعاتی نظیر اولویتبخشی به اقدامات پیشگیرانه، تدوین آییننامه تأمین مسئولیت آلودهکنندگان در شرایط اضطرار و ضرورت ارزشگذاری اقتصادی خاک مورد بحث قرار گرفت.
تدوین نقشههای خاکشناسی و اطلس خاکشناسی کشور نیز از دیگر موضوعات مطرح شده بود که با هدف ارتقای برنامهریزیهای ملی در حوزه حفاظت از منابع خاک، در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهای تخصصی حضور داشتند.
بنابر این گزارش، قانون حفاظت خاک که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نخستین چارچوب حقوقی جامع برای صیانت از منابع خاک کشور محسوب میشود. این قانون با هدف پیشگیری از تخریب و آلودگی خاک، ارتقای بهرهوری پایدار، و الزام دستگاهها به مسئولیتپذیری در قبال آسیبهای وارده به خاک تدوین شده است.
کارگروه تخصصی ستاد ملی حفاظت خاک، به عنوان نهاد هماهنگکننده اجرای این قانون، وظیفه نظارت، سیاستگذاری و پیگیری اقدامات اجرایی را برعهده دارد.
