حفاظت از خاک و منابع طبیعی اولویت اصلی توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام، ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و طبیعی گلستان، اظهار کرد: استان گلستان با بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی متنوع، سهم قابل توجهی در امنیت غذایی کشور دارد؛ به طوری که ۱۲ درصد از سبد غذایی ۹۰ میلیون نفر را تأمین می‌کند. این یعنی محصولات استان می‌تواند ۳۸ روز غذای یک کشور ۹۰ میلیون نفری را تأمین کند.

وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، مدیریت ناکافی منابع طبیعی، فرسایش خاک و از دست رفتن منابع آبی، تهدیدی جدی برای تولید محصولات استراتژیک استان و امنیت غذایی کشور است. متأسفانه برخی خسارات، مانند رانش زمین در روستاها و سیلاب‌های اخیر، نشان‌دهنده ضعف اقدامات پیشگیرانه و نبود زیرساخت‌های کافی است.

قائم‌مقام با یادآوری نقش تاریخی و تولیدی استان گلستان گفت: گلستان استانی مولد است؛ کیفیت گندم، جو، کلزا و مرغ استان برای سایر استان‌های کشور اهمیت حیاتی دارد. این موفقیت‌ها نتیجه تلاش مردم، کشاورزان و زحمتکشان استان است، اما اگر منابع خاک و آب حفظ نشود و برنامه‌ریزی مناسب صورت نگیرد، جایگاه استان به خطر خواهد افتاد.

وی با تأکید بر لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای کشاورزی و مدیریت بحران، افزود: ابزار و بودجه لازم برای جلوگیری از خسارت‌ها و مدیریت منابع باید به صورت عادلانه و مؤثر در اختیار استان قرار گیرد. کشاورزان گلستانی در سال جاری بیش از ۱۳ همت خسارت دیدند و تاکنون جبران مناسبی صورت نگرفته است.

قائم‌مقام همچنین بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی در آموزش و انتقال دانش فنی به کشاورزان تأکید کرد و گفت: رابطه معنادار بین دانشگاه، وزارت جهاد و اجرا می‌تواند بهره‌وری و حفاظت از خاک را افزایش دهد و شرایط را برای توسعه پایدار استان فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: گلستان با منابع طبیعی متنوع شامل دریا، جنگل، زمین کشاورزی و مرزهای جغرافیایی، یکی از استان‌های کلیدی کشور است. ما باید از این ظرفیت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم و همزمان از خاک، آب و محصولات کشاورزی حفاظت کنیم تا توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور تضمین شود.