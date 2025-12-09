  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

آغاز بارش باران از عصر سه شنبه در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-بارش باران از عصر سه شنبه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از عصر سه شنبه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده کم کم بر شدت آن افزوده می‌شود.

به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بارش باران که از عصر امروز به صورت رگباری آغاز شده، فردا و پس فردا به اوج خود می‌رسد.

فرمان فرامین اظهار کرد: این نخستین بارندگی است که در سال آبی ۱۴۰۴ آغاز شده و امیدواریم کاش بارندگی در فصل پاییز را جبران کند.

وی تاکید کرد: این سامانه بارشی تا اوoخر پنج شنبه ادامه دارد و از روز یک شنبه مجدد سامانه بارشی وارد استان می‌شود.

      کجا بارون زد

