آغاز بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد/ اوج بارندگی اواسط هفته است

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی از شامگاه یکشنبه به کهگیلویه و بویراحمد، بارش باران در مناطق مختلف استان آغاز شد.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این سامانه در حال حاضر فعال شده و فعالیت این سامانه تا پنجشنبه بارندگی‌هایی را در استان رقم می‌زند.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به کاهش دما در پی فعالیت این سامانه بارشی، رعایت موارد ایمنی حفظ محصول ضروری بوده و کشاورزان تمهیدات لازم را اجرایی کنند.

بهره مند با بیان اینکه شدت بارندگی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه است، اظهار کرد: صدور هشدار نارنجی بارش‌ها انجام شده و مردم هشدارها را جدی بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان افزود: مردم در مسافرت‌ها موارد ایمنی را لحاظ کرده و پرهیز از صعود به قلل و کوهنوردی و همچنین احتیاط در محدوده مسیل‌ها و عدم حضور در کنار رودخانه‌ها مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه با فعالیت این سامانه، بارش باران، در ارتفاعات بارش برف، رعد و برق و احتمال صاعقه وجود دارد، گفت: این سامانه مناطق زیادی از استان را در برمی گیرد.