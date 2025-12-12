به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس پرس، این اقدام دولت آمریکا نگرانیهای حقوقی و انسانی در وزارت خارجه این کشور برانگیخته است.
منابع آگاه گزارش دادند که این بحثها در مرحله پیشرفته قرار دارد، هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سازمان آن روا خدمات حیاتی شامل آموزش، بهداشت، کمکهای اجتماعی و سرپناه را برای میلیونها فلسطینی در غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه ارائه میدهد.
این مذاکرات در شرایطی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی با ادعای مشارکت برخی کارکنان آن روا در عملیات «طوفان الأقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، فشارها علیه این نهاد را افزایش داده است؛ ادعایی که آن روا آن را رد کرده و بر پایبندی به بیطرفی تأکید کرده است.
وابستگی فلسطینیان به خدمات آن روا پس از دو سال جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. هرگونه اقدام علیه این نهاد میتواند میلیونها غیرنظامی را در منطقه با خطر جدی مواجه کند.
از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای اشغالگر با حمایت آمریکا و اروپا مرتکب کشتار، تخریب، آوارگی و بازداشت گسترده در غزه شدند و دستورات دادگاه بینالمللی برای توقف این اقدامات را نادیده گرفتند.
بنا بر آمار فلسطینی، این جنگ بیش از ۲۴۱ هزار شهید و زخمی برجای گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده و صدها هزار نفر آواره شدهاند. شرایط قحطی نیز جان بسیاری، بهویژه کودکان، را گرفته است.
